Šentjernejski sejem tokrat v znamenju špargljev

23.4.2017 | 10:50

Peter Kotar pri pripravi špargljev s tatarsko ajdovo kašo.

Šentjernej - Včeraj je na tradicionalnem Šentjernejskem sejmu potekala špargljijada. Kuharski mojster Peter Kotar je za obiskovalce pripravil dobrote iz ajdove kaše mlina Rangus in domačih špargljev kmetije Hrovat, ki so jih obiskovalci radi pokušali. Sveže šparglje je ponujala ekološka kmetija Jagodič, seveda pa na sejmu ni manjkalo tudi ostalih sejmarjev, od lončarjev, prodajalcev lesenih in usnjenih izdelkov, orodja, sadja, cvetja, pa domačih sirov in suhomesnatih izdelkov, in seveda oblačil.

Harmonikarji Janeza Lekšeta za domače vzdušje.

Za dobro voljo so skrbeli harmonikarji harmonikarske šole Diaton Janeza Lekšeta.

KAKO IZBOLJŠATI PRIHODNOST SEJMA

Občina Šentjernej se trudi izboljšati priljubljenost sejma, ki ima tu skoraj dvestoletno tradicijo. Že dlje časa opažajo zamiranje tako sejmarjev kot obiskovalcev - spomnimo, da po premoru, ko so pred leti zgradili nov del živinskega sejam, to ni pomagalo k oživitvi. Obisk je bolj slab, nekateri sejmarji ne prihajajo več.

Jaka Črtalič.

A kot je nedavno na občinski seji svetnikom dejal Gašper Bregar, prokurist podjetja Ekološka družba Šentjernej, ki je upravljavec sejma Bregar, je optimist. Meni, da bi se dalo z novimi vsebinami in boljšimi pristopi na področju marketinga narediti marsikaj. Poleg tradicionalnih vsebin bi ponudili tudi nove ter tako pritegnili mlajše obiskovalce iz širše regije. Vizijo sejma je prejšnji teden na občinski seji predstavil Jaka Črtalič, nova študentska moč na občini. Več o njej v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Na sejem redno prihaja tudi turistična kmetija Krhin iz Gorenjega Gradišča.

Povejmo le, da bodo na sejmu redno pripravljali zanimive dogodke - maja bo tako npr. živinorejska razstava, pa nato že tradicionalna razstava in licitacija konj slovenske hladnokrvne pasme, itd. Kot pravi župan Radko Luzar, brez vložkov v sejemski prostor ne bo šlo. Gostinski prostor so sicer že malce obnovili, tudi letos bo nekaj malenkosti, a v prihodnosti se ne bo dalo izogniti večji investiciji v nove gostinske prostore in splošen izgled sejemskega prostora.

Besedilo in foto: L. Markelj

