Zlatorog ohlajen na minus štirinajst

23.4.2017 | 10:15

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so si sinoči s suvereno zmago nad Zlatorogom z 90:76 že zagotovili najmanj drugo mesto ob koncu lige za prvaka, o prvem mestu pa bo odločala sredina tekma v Rogaški Slatini, kjer morajo Novomeščani zmagati z minimalno razliko. V tem primeru bi tekma zadnjega kroga lige za prvaka v soboto z Olimpijo, ki je zdaj na četrtem mestu izenačena d Hopsi, odločala zgolj o morebitni uvrstitvi Ljubljančanov v končnico.

Gostje iz Laškega so sinoči v dvorani Leona Štuklja povedli le na začetku s trojko Rizviča, potem pa so Novomeščani z desetimi zaporednimi točkami stvari postavili na svoje mesto, na začetku druge četrtine prvič povedli z desetimi točkami ter malo pred koncem druge četrtine že z osemnajstimi. Pričakovati je bilo, da se bodo Laščani po glavnem odmoru vrnili v igro, a temu ni bilo tako. Vrsta Simona Petrova je z disciplinirano igro v obrambi preprečila vse poskuse gostov, da bi se ji približali in v 24. minuti je Krka po košu Curryja povedla za dvajset točk. Po visokem vodstvu je Petrov poslal nosilne igralce na klop in dal priložnost mlajšim, kar so Laščani izkoristili, da so nekoliko znižali zaostanek, a ne za dolgo. V 35. minuti srečanja je po prostih metih Mateja Rojca Krka znova vodila z osemnajstimi točkami prednosti, potem pa sta obe moštvi le še čakali na zadnji pisk sirene.

Največ točk za Krko je tokrat dosegel Američan Dominique Elliott (18) ki je bil ob Rizviću (24) tudi statistično najboljši igralec tekme.

Krka : Zlatorog 90:76 (21:13, 46:31, 66:52)

Krka: Rebec 14 (3:4), Curry 12 (2:2), Rojc 8 (4:5), Kužnik 3, Jukić 5, Škedelj 2 (0:2), Dimec 15 (5:5), Čebular 9 (1:1), Bunić 4, Elliott 18.

Zlatorog: Krušič 3 (3:6), Rizvić 24 (5:5), Barič 18 (6:6), Miljković 10 (2:4), Špan 8 (1:2), Rubinshteyn 13 (4:6).

Prosti meti: Krka 15:19, Zlatorog 21:29.

Met za tri točke: Krka 7:14 (Curry 2, Elliott 2, Rebec, Kužnik, Jukić), Zlatorog 9:27 (Barič 4, Rizvić 3, Špan Rubinshteyn).

Osebne napake: Krka 29, Zlatorog 20.

Pet osebnih: Kužnik (36.).

Lestvica: 1. Krka 15, 2. Rogaška 15, 3. Zlatorog 12, 4. Union Olimpija 11, 5. Hopsi Polzela 11, 6. Helios Suns 8.

I. Vidmar

