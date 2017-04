Vzgojiteljice navdušile s predstavo Sapramiška

23.4.2017 | 14:00

V lik Sapramiške se je vživela Jožica Štrasberger.

Nauk pravljice je, da si je potrebno čistiti zobe ter da se zobozdravnikov in drugih zdravnikov ni treba bati.

Mateja Repar Silič, Anita Kuhelj, Dijana Pečjak, Ambrož Čopi in Jožica Štrasberger so bile zadovoljne, da je bila predstava dobro obiskana.

Žužemberk - V žužemberškem vrtcu se trudijo otrokom ponujati čim več zanimivih in pestrih dejavnosti. Ker v okolici ni gledališča, strokovne delavke vrtca že vrsto let pripravljajo zanimive predstave, vedno pa je na vrsti druga enota vrtca. Tako so vzgojiteljice enote Dvor nedavno v telovadnici žužemberške osnovne šole pripravile predstavo Sapramiška in z njo navdušile zbrano občinstvo.

V like slovenske pravljice, ki jo je napisala Svetlana Makarovič, so se vživele Mateja Repar Silič, Anita Kuhelj, Dijana Pečjak, Ambrož Čopi in Jožica Štrasberger. »Letos smo bile na vrsti vzgojiteljice vrtca Dvor. Smo nekoliko manjši kolektiv in igra se nam je zdela primerna ter poučna tako za mlajše kot malo starejše otroke,« je povedala Repar Siličeva, vodja predstave.

Priprave na igro so stekle že v mesecu septembru, intenzivnejše pa so bile v zadnjih dveh mesecih. Nekajkrat so vadile samo besedilo, nato pa so prešle na sceno in na dogajanje z rekviziti ter pripomočki. Da so se otroci povsem vživeli v zgodbo Sapramiške, je pripomogla tudi zanimiva in do potankosti dodelana scena, s katero so se strokovne delavke vrtca zelo potrudile. »Vse smo naredile same, otroci pa so nam pomagali barvati in lepiti,« je dejala Kuhljeva.

S pomočjo otrok so izdelale tudi lutke, ki so bile naprodaj po predstavi. Izkupiček od prodaje in od prostovoljnih prispevkov bodo namenili za nakupu didaktičnih sredstev in igrač. Skupaj so zbrali 480 evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

