Rangusovi mama in hči nove strehe sami ne bosta zmogli

23.4.2017 | 16:10

Mihovica pri Šentjerneju - V Mihovici pri Šentjerneju v stari hišici živita mama in hči, 55-letna Marija in 35-letna Sabina, obe bolni in z majhnimi dohodki.

Težko se prebijata iz meseca v mesec, saj je mama invalidsko upokojena, hčerka pa duševno bolna. Zato sta še kako hvaležni Območnemu združenju Rdečega križa (OZRK) RKS Novo mesto, da jima pomaga pri nujnem prekritju strehe, česar sami nikoli ne bi zmogli.

Mama in hči.

»Kje pa, pri teh dohodkih!« pravi mama Marija, ki prejema invalidsko pokojnino 350 evrov na mesec. Hčerka Sabina, ki je zaradi težav v duševnem zdravju nezaposljiva, dobiva denarno socialno pomoč 234 evrov mesečno ter 184 evro varstvenega dodatka. Skupaj se torej nabere okrog sedemsto evrov, a kot pove mama, gre 300 evrov samo za plačilo položnic. »Kje so še ostali stroški - hrana, oblačila! Živiva skromno, nekaj malega pridelava na vrtu in njivi, sicer pa grem enkrat mesečno v trgovino in nabavim najnujnejše,« pripoveduje in poudari, da se pač pri teh dohodkih ne da nič prihraniti. Seveda bi bilo drugače, če bi še imela moža, ki je bil zaposlen, a žal je Marija že tretje leto vdova.

STREHA PUŠČA, PROBLEMI Z VLAGO

Rangusov dom je tako iz leta v leto slabši. Hiška je stara preko sto let, kamnita in vlažna, strop je lesen, skozi marsikatero staro okno piha, najbolj kritična pa je streha. Je dotrajana, kritina je bila nazadnje zamenjana pred kakimi tremi desetletji. Pred časom so morali že zamenjati nekaj nagnitih lesenih letev, a to ni dovolj. Potrebno je celovito novo ostrešje in po zaslugi OZRK Novo mesto se bo to zgodilo še to pomlad.

Kot pravi sekretarka Barbara Ozimek, družino Rangus - Giodani zaradi slabega materialno - socialnega stanja spremljajo že več let, družina pri njih dobiva prehranske pakete. Zdaj pa so ji priskočili na pomoč še pri strehi. Akcijo so hitro zagnali. Začeli so zbirati denar, obenem pa so se obrnili tudi KORK Šentjernej ter na občino Šentjernej, s katero so hitro našli skupni jezik.

Za družino Rangus - Giodani iz Mihovice je OZRK Novo mesto v posebni akciji odprlo račun. Denar je mogoče prispevati na TRR: SI56 0297 00259477 202, referenca SI00-903053.

Občina je poiskala krovca Tršinarja s Prekope, ki je pripravljen vsa dela opraviti zelo ugodno, RK pa je pridobil še mnoge sponzorje, s pomočjo katerih bo zagotovil brezplačni material. Tako bo npr. podjetje Bramac iz Dobruške vasi darovalo kritino, les Gozdno gospodarstvo Novo mesto, izolacijo podjetje Ursa, žlebove krovstvo Kovačič. Občina bo priskočila na pomoč s »svojim« podjetjem Ekološko družbo Šentjernej, saj bodo njihovi delavci v času prekrivanja poskrbeli tudi za drenažo okrog hiše. Ta je nujna, da bo v hiši manj vlažno.

MANJKA ŠE 2 TISOČ EVROV

Skozi tole okno najbolj piha.

A kljub vsem tem dobrim ljudem in podjetjem morajo v OZRK za najnujnejše stroške zbrati 2.700 evrov. Po besedah Ozimkove imajo zdaj okrog 700 evrov, od tega so glavnino prispevale njihove krajevne organizacije RK. Računajo in upajo, da se bodo akciji odzvali še drugi dobri ljudje iz šentjernejske doline in od drugod, a v vsakem primeru bosta Marija in Sabina prišli do nove strehe, če ne konec aprila, pa v začetku marca. Tako obljublja krovec, odvisno pa je od vremena.

Predsednica KORK Šentjernej Milena Drnovšek pove, da se v občini srečujejo z vedno več socialnimi problemi, ki jih k sreči uspešno rešujejo. Kar nekaj večjih akcij so z OZ RK Novo mesto že izpeljali, ter pomagali mnogim posameznikom tudi v velikih poplavah, ki so pred nekaj leti dvakrat močno prizadele šentjernejsko občino.

Besedilo in foto: L. Markelj

