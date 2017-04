Novomeščani blizu, Ribničani remizirali

23.4.2017 | 12:45

Foto: Danilo Kesić

Novo mesto, Ribnica - Novomeški rokometaši so imeli v petek lepo priložnost, da dosežejo prvo zmago v ligi za prvaka, a so bili gostje iz Škofje Loke za odtenek premočni, priložnost za zmago nad neposrednimi tekmeci za tretje mesto pa so imeli Ribničani, ki so sinoči na domačem igrišču proti Kopru 2013 le remizirali.

Krka : Urbanscape Loka 26:27 (12:16)

Krka: Nunčič, L. Rašo 3, Jurečič 11 (4), Lavrič 1, Didovič 1, Okleščen 5, Furdi, Pršina, Tomić, Irman 1, Jakše 1, Udovč, D. Rašo, Brajer, Bezgovšek, Klobčar 3 (1).

Urbanscape Loka: Vrbinc 5, Šibanc, Gartner, Kavčič 7, Vilfan, Cingesar 7, Bradeško 2, Damijan 1 (1), Panjatar, M. Pipp, Bergant 1, A. Jesenko 2, Pokoron, Plestenjak, Maček, Jamnik 2 (1).

Riko Ribnica : Koper 2013 24:24 (12:13)

Riko Ribnica: Leban 2, Fink 1, M. Grebenc, J. Grebenc 8, Knavs, Skušek 2, Pucelj 2, Pahulje, Nosan 3, Klarič 1, Kovačič, Kljun, Perovšek, Setnikar 2, Kulenović 3, Košmrlj.

Koper 2013: Dolenc, Grzentič, Vlah 1, Krečič 4, Matijaševič 2, Vončina, Vran, Moljk, Gorela 3, Zugan, Rapotec 2, Smolnik 2, Sokolič 2, Planinc, Bratkovič 8 (4).

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 46, 2. Gorenje Velenje 46, 3. Riko Ribnica 41, 4. Koper 2013 41, 5. Urbanscape Loka 33, 6. Krka 28.

