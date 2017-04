Tradicionalno srečanje starodobnikov na Mirni

23.4.2017 | 08:15

Na Mirni so v nedeljo dopoldne gostili 11. srečanje in blagoslov starodobnih vozil. (Foto: J. S.)

Mirna - Društvo ljubiteljev starih vozil Mirnske doline-Hrast Tržišče in VW klub Dolenjske in Bele krajine ter DŠKT Partizan Mirna in občina Mirna so v nedeljo dopoldne v tukajšnjem športnem parku pripravili že 11. srečanje in blagoslov starodobnih vozil. Letos se jih je zbralo okrog 60, kar je nekaj manj kot pretekla leta, saj vreme vožnji s starodobniki danes ni bilo najbolj naklonjeno.

Kljub temu so si obiskovalci lahko na Mirni ogledali številne zanimive jeklene konjičke, med njimi denimo vojaška vozila, največ pa je bilo vozil znamke VW – t. i. hrošči in kombiji, celo potovalnik. Ljubitelje starodobnih vozil so pozdravili mirnski župan Dušan Skerbiš, predsednik VW klub Dolenjske in Bele krajine Nace Kordan ter predsednik Društva ljubiteljev starih vozil Mirnske doline-Hrast Tržišče Toni Janežič, blagoslov pa je opravil župnik Slavko Kimovec.

Ljubitelji starodobnikov so se sicer, tako kot doslej, podali tudi na panoramsko vožnjo z Mirne na Veselo Goro in v Drago, nato pa do Šentruperta čez Prelesje in Gabrijele do Tržišča ter proti Krmelju in nazaj čez Gabrijele do Rakovnika, kjer so letošnje srečanje, ki ga je povezovala Petra Krnc, tudi sklenili.

J. S.

