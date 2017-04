Radovičan svetovni prvak v dveh kategorijah

23.4.2017 | 16:45

Samo Petje (levo) ob razglasitvi za novega svetovnega prvaka v kategoriji welter. (Foto: FFC)

Radovica - Aktualni najboljši športnik metliške občine Radovičan Samo Petje je sinoči v Ljubljani na mednarodnem turnirju v Hali Tivoli v borilni veščini kickboks po verziji zveze FFC (Final Fight Championship) z zmago nad Nizozemcem Eyevanom Danenbergom osvojil še svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Tako se je prvič v zgodovini te zveze zgodilo, da je posameznik istočasno prvak v dveh različnih kategorijah.

Kot so sporočili iz omenjene zveze, je bila izjemno napeta že prva runda: "Samo Petje pa je pokazal velik pogum in željo, da se lahko bori proti prvaku višje kategorije. Napadal je z vso močjo, medtem pa se je Danenberg branil v svojem znanem slogu. Čakal je, večinoma je blokiral in iskal priložnost za svoje fenomenalne tehnične kombinacije. Petje je imel težavo glede višine, in nikakor ni mogel priti do glave Nizozemca, a Danenbergu ni uspelo izkoristiti dolžine svojih udov, ravno zaradi odličnega in dinamičnega gibanja našega borca.

Druga runda se je nadaljevala podobno kot prve tri minute, Petje je bil še vedno izjemno poskočen, kar je preprečilo Danenbergu, da bi ga lahko resneje napadel v trenutku mirovanja, a vseeno mu je uspelo doseči nekaj kirurško preciznih udarcev. Na koncu runde je prišlo do medsebojne kanonade udarcev, in ko je skoraj prišlo do viška teh, je zazvonil zvonec za konec runde.

Prve pol minute tretje runde je Petje spet močno napadel in po dveh krošejih, ki ju je zadal Danenbergu, je bilo videti, da je Danenberg v hudi nevarnosti. Iz tega se je nekako izvlekel in dojel, da je čas, da pokaže nekoliko več kot do tedaj če hoče obdržati titulo prvaka. Začel se je premikati naprej, kar pa je bilo zelo pogodu Petjetu, ki se je cel boj boril, kot da nima kaj izgubiti. Ob stalno napetem boju vse do konca tretje runde, se je oglasil gong za konec boja.

Čeprav so mnogi pričakovali, da bo prišlo do četrte runde, so bili sodniki mnenja, da je Samo Petje naredil zadosti, da je postal dvojni prvak FFC-ja. Slovenec je tako presenetil svet kickboksa in si pošteno priboril naslov prvaka tudi v velter kategoriji."

25-letni Samo Petje je v osnovni šoli treniral nogomet, a so ga bolj zanimali individualni športi. Zato je s 15 leti, ko je začel obiskovati srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu, pričel trenirati tajski boks. Eno leto je hodil na treninge v Črnomelj, naslednja tri leta v Karlovec, po srednji šoli pa se je preselil v Ljubljano.

