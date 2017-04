Nov častni občan Straže je Mirjan Kulovec

23.4.2017 | 18:10

Skupinska slika letošnjih prejemnikov občinskih priznanj v Straži.

Straža - S straško himno, ki jo je zapela Leja Tratar, se je sinoči pričela slavnostna seja občinskega sveta Občine Straža, na kateri so se spomnili tako desetletnice obstoja lokalne skupnosti kot zaslužnih posameznikov in ustanov, ki so jim podelili občinska priznanja.

Župan Dušan Krštinc je ponosen na prehojeno 10-letno pot Občine Straža.

Občina Straža svoj praznik praznuje prav 22. aprila, na dan ustanovitve OŠ Vavta vas leta 1878, takrat pa obeležujejo tudi svetovni dan Zemlje. Župan Dušan Krštinc je v nagovoru primerjal razvoj lokalne skupnosti in našega planeta - seveda deset let obstoja straške občine ni veliko, pravzaprav nič v primerjavi z Zemljo, a vseeno ugotavlja, da so zadovoljeni s prehojeno potjo in dosežki. Povedal je, da občina v desetih letih opravila kar za 14 milijonov evrov investicij, letos pa jih načrtujejo 3,8 milijona evrov. »Še naprej se bomo trudili za enakomeren razvoj občine, seveda pa potrebujemo sodelovanje občanov in društev,« je Krštinc dejal v nagovoru in se vsem, tudi občinskim svetnikom ter delavcem občinske uprave zahvalil za prizadevno delo.

Mirjan Kulovec (drugi z desne) je novi častni občan.

Glavne pozornosti na prireditvi, ki jo je popestrila priljubljena slovenska pevka Nuška Drašček ter komorna zasedba Glasbene šole Lipičnik, pa so bili prejemniki priznanj.

Nuška Drašček je občinstvo navdušila s petjem in simpatičnostjo.

Občina Straža je dobila tretjega častnega občana - to je postal Mirjan Kulovec iz Vavte vasi, dolgoletni predsednik uprave Kolpe d.d. Metlika, ki je s svojim vsestranskim delovanjem veliko doprinesel tudi v svojem rodnem okolju. Vidno ganjen je na prireditvi dejal, da mu ta naziv pomeni obveznost za naprej. »Hvala vsem, ki ste v dosedanjem delu zaznali toliko pozitivnega, da ste mi dodelili ta naziv,« je povedal.

Priznanje Jožeta Dularja je letos prejel Alojz Antončič (na prireditev iz zdravstvenih razlogov ni mogel priti) in sicer za prispevek h gledališki dejavnosti v občini; priznanje Franca Červana Iztok Mavsar iz Rumanje vasi, samostojni podjetnik, ki je zelo uspešen športnik tudi v svetovnem merilu. Ukvarja se z bolj neznanim športom »bench press« oz. težno teze. Dvigne tudi 190 kilogramov uteži in kot je dejal na podelitvi, se bo skušal na majskem evropskem prvenstvu v Atenah kar najbolje odrezati. Priznanje Jožeta Kneza je prejel Ladislav Jožef Lavrič za dolgoletno uspešno delo ter vodenje družbe INPRO d.o.o., s katerim je prispeval k razvoju in ugledu Občine Straža na gospodarskem področju.

Župan Krštinc je podelil tudi dvoje županovih priznanj: Komunali Novo mesto d.o.o. , ki je lani praznovalo 60 let delovanja, za uspešno delo in skrbi za čisto straško dolino (priznanje je prevzel direktor Gregor Klemenčič); ter Turističnemu društvu Straža za 30-letno prizadevno delo - priznanje so prejeli še septembra lani.

Dva strokovna delavca OŠ Vavta vas Bernardka Zemljič in Bogdan Burgar sta bila deležna javne zahvale, ker sta med drugim lani priskočila na pomoč učenci šole, ki je izgubil zavest in bi brez njune hitre pomoči pred prihodom reševalcev gotovo utrpel hujše posledice.

Prireditev je vodil Lojze Bojanc.

Besedilo in foto: L. Markelj

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Opazovalec Kot je videti naključno izbrana elita, župan je v teh 10 letih prehodil svojo pot ali najkrašo za sebe. A ni nič videti zmatran. Preglej samo prijavljene komentatorje