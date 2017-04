Jurjevo, praznik pomladi

23.4.2017 | 20:30

Črnomelj - V Beli krajini 24. aprila praznujejo jurjevo, ki je bilo nekdaj na vsem Balkanu eden najpomembnejših tradicionalnih praznikov. Za pastirje je bil to najpomembnejši praznik, saj so takrat prvič v letu gnali živino na pašo. Z jurjevim je torej konec pustega in mrzlega zimskega obdobja in začetek tople in zelene pomladi.

Črnomaljska folklorna skupina že vrsto let za jurjevo na simboličen način, torej z obredjem Zelenega Jurija, odganja zimo. Letos pa so črnomaljski folkloristi združili praznik pomladi s 40-letnico delovanja njihove folklorne skupine in pripravili celodnevno dogajanje v črnomaljskem mestnem jedru. Tako so poleg folklorne skupine Zeleni Jurij nastopile še otroški folklorni skupini osnovnih šol Mirana Jarca Črnomelj in Črnomelj ter folklorna skupina Društva upokojencev Črnomelj.

Brezplačno sta bili na ogled Mestna muzejska zbirka in razstava v Primožičevi hiši. Pripravili so plesno delavnico, naučiti pa se je bilo mogoče tudi izdelovanja rogov in piščali ter pastirske igre. Poslušalce pa so razveselili še s koncertom tamburašev FS Zeleni Jurij, zapele pa so Devojčice Zelenega Jurija.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

