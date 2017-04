Atletinja Manca Šepetavc iz Litije je miss športa Slovenije 2017

Ljubljana - Enaindvajsetletna atletinja Manca Šepetavc iz Litije je nova miss športa Slovenije. Prva spremljevalka je umetnostna kotalkarica Lana Pregelj iz Nove Gorice, druga ritmična telovadka Lara Deu iz Ljubljane, miss fotogeničnosti plesalka latinsko-ameriških in standardnih plesov Naja Dolenc iz Maribora.

»Po enoletnem premoru zaradi poškodb sem se začela vračati na atletska tekmovališča, tokratni naziv pa mi zelo veliko pomeni in je obliž na lansko leto, ko v poletni sezoni nisem mogla nastopati. Moj naslednji cilj je uvrstitev v finale na letošnjem evropskem prvenstvu za mlajše članice,« je napovedala Šepetavčeva.

Podelitev je potekala na 15. prireditvi Miss športa Slovenije v organizaciji Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Na finalni prireditvi je nastopilo dvanajst finalistk, ki so se predstavile s skupinsko koreografijo, vsaka pa je na odru predstavila tudi svoj šport. Komisija je prispevala petdeset odstotkov ocene, ostalo polovico pa so dodale ocene iz vaj finalistk, glasovanje prek spleta in ocena podjetja Profil. Ker lepota ni edina stvar, ki je pri izboru tem pomembna, so imele vse finalistke individualne pogovore v podjetju Profil, kjer so testirali njihovo splošno razgledanost in komunikativnost. Prvo mesto so si v tem ocenjevanju razdelile Šepetavčeva, Deuova in Jurkovičeva.

»Vedno je dobro imeti za sabo ekipo, ki verjame vate in te podpira. Za nas so to naredili naši sponzorji na čelu z glavnim Derbyjem, brez katerih nam ne bi uspelo. Ženski šport je v primerjavi z moškim finančno prikrajšan, zato je ena od naših želja tudi, da bi na ta način skušali pomagati mladim športnicam najti nove pokrovitelje. Zmagovalka Miss športa Slovenije predstavlja vzgled in s svojo pozitivno naravnanostjo širi pomembnost športa,« je povedala vodja prireditve Anabelle Ann Logar.

