Rojeni v Metliki se bodo desetič srečali na metliški mestni praznik

24.4.2017 | 14:00

Tako je bilo lani na srečanju rojenih v Metliki. (Foto: M. B.-J.)

Metlika - V spomin na 29. april 1365 praznujejo Metličani svoj mestni praznik. Tega dne so bile namreč sedanji Metliki ponovno potrjene mestne pravice. Goriško-tirolski grof Albreht IV. je namreč takrat potrdil, da je videl listino, ki jo je podpisal njegov prednik grof Henrik. V njej je bilo zapisano, da imajo prebivalci Novega trga, torej sedanje Metlike, iste pravice v vseh mestnih zadevah kot meščani Kostanjevice.

Prav na dan, ko praznuje Metlika svoj praznik, se zadnja tri leta srečujejo tudi rojeni v Metliki, ki pa se bodo letos srečali že desetič zapored. Srečanje bo torej v hotelu Bela krajina v Metliki v soboto, 29. aprila, ob 11. uri. Udeležencem se ni potrebno posebej prijavljati, saj bo kot prijava veljalo plačilo 16 evrov (za kosilo in ostale stroške) do srede, 26. aprila, na račun pri SKB 03152-1000278527, ki je isti kot lani (Černič Katica, za rojene v Metliki). Dodatne informacije lahko dobite pri Mirjam Bezek Jakše (tel. 041-521-944) in Tonetu Černiču (tel. 040-755-001). Organizatorji posebnih vabil ne bodo pošiljali, prosijo pa, da se rojeni v Metliki obvestite med seboj.

M. B.-J.