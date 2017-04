Svobodno belokranjsko ozemlje ima UKC

24.4.2017 | 09:10

Drašiči - Svobodno belokranjsko ozemlje (SBO), ki prav v teh dneh praznuje četrto obletnico ustanovitve, je bogatejše še za eno ustanovo in sicer za Univerzalni klinični center (UKC) oz. njegovo kliniko za navajanje na odvisnost od olj. UKC so slovesno odprli v Oljarni Pečarič v Drašičih, ki jo imajo Pečaričevi na svoji Orehovi kmetiji.

Kot je povedal gospodar Martin Pečarič, ki se je preimenoval v »primarija, doktorja« Martina Orehoviča, je pred tremi desetletji z družino posadil nasad orehov in lešnikov, čez nekaj let pa so začeli iz orehov in lešnikov stiskati olje. Danes je v njihovem nasadu 400 orehovih dreves in 100 lesk, na voljo pa imajo kar 24 različnih olj, ki so vsa hladno stiskana.

V proizvodnjo olj je vključena vsa Pečaričeva družina, ki sodeluje pri pobiranju plodov, čiščenju nasada, sušenju jedrc in stiskanju. Izdelke prodajajo v novi hiši, ki so jo slovesno odprli skupaj s kliniko, kjer je mogoče tudi okušati vsa olja. Kot je na otvoritvi dejal dr. Rajko Vidrih, so v hladno stiskanih oljih antioksidanti, ki ščitijo olje, da ne postane žarko, in nas, da se ne staramo prehitro.

Toni Gašperič, »oče« SBO, je napovedal tudi skorajšnjo otvoritev ministrstva za penjenje v Semiču pri pridelovalcu penine Ivanu Simoniču, ter Hišo spočetja v Velikem Nerajcu, ki jo bo vodila Vera Vardjan. Kmalu pa bo na voljo tudi zemljevid Po poteh Svobodnega belokranjskega ozemlja.

Otvoritev so z igranjem na diatonične harmonike popestrili harmonikarji pod vodstvom Andreja Bajuka.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

