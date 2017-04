Zapeljal s ceste; že zagorel kres

24.4.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.11 uri je na cesti Novo mesto–Mirna Peč voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se pri tem poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč reševalcem in policistom, odklopili akumulator na poškodovanem vozilu in ga potegnili nazaj na cesto.

Preminula v kopalnici

Ob 9.39 so na Bizeljski cesti na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Bizeljsko nudili pomoč pri prenosu preminule osebe.

Ob 14.22 so v ulici Ob potoku v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata kopalnice v kateri je bila preminula oseba. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorel kres

Ob 21.40 je v naselju Gorica v občini Krško, zagorel kres. Gasilci PGD Veliki Podlog so požar pogasili.

Ob 19.52 je ob Rudniškem jezeru v Kočevju zagorela trava in podrast. Gasilci PGD Kočevje so požar na površini hektarja pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8.00 in 12.00 prekinjena dobava na območju TP SELA HOM izvod SELA KAMNJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE 1992.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Gazice izvod Vikendi in med 8.30 in 11. uro na območju TP Kalce Naklo izvod Kalce Naklo levo; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 16. uro na območju TP Drožanje, Metni vrh, Konjska glava in Žabjek; na področju nadzorništva Krško okolica med 11. in 14. uro na ombočju TP Rožno peč izvod Hrib smer Sluga in na področju nadzorništva Bistrica med 10. in 13. uro na območju TP Gregovci izvod Brezovica Ribnik.

M. K.