Mirnopečani drugi na državnem kmetijskem kvizu

24.4.2017 | 10:00

Mirnopeška tekmovalna ekipa: Tomaž Vidic, Silva Opara in Gašper Žagar.

Mirna Peč, sv. Jurij ob Ščavnici - Ekipa Društva podeželske mladine Mirna Peč je ta konec tedna več kot uspešno zastopala Dolenjsko na državnem tekmovanju Mladi in kmetijstvo, ki je potekalo v Sv. Juriju ob Ščavnici.

Tamkajšnja ekipa je bila namreč lanska zmagovalka in zato gostiteljica. A zgodba se je ponovila - spet so zmagali gostitelji, ki so za las premagali Mirnopečane (zmagovalci pred štirimi leti), ki so se tako v konkurenci desetih najboljših ekip iz vse Slovenije uvrstili na 2. mesto. Tekmovalci: Tomaž Vidic, Gašper Žagar in Silva Opara so pokazali veliko znanja v izbranih temah: prašičereji, varstvu gozdov pred podlubniki, vožnji s kmetijsko in gozdarsko mehanizacija ter o prazničnem letu Slovencev. Gotovo so k dobremu rezultati pomagali tudi navijači, ki so jih z dvema kombijema spremljali na tekmovanje.

Z navijači, ki so z dvema kombijema spremljali tekmovalce.

Kot je povedal predsednik DPM Mirna Peč Miha Papež, bo prihodnje leto državno tekmovanje v kmetijskem kvizu kljub 2. mestu potekalo v Mirni Peči, da ne bo dvakrat zapored v Sv. Juriju ob Ščavnici. Zato se bodo že sedaj začeli pripravljati na ta dogodek.

L. Markelj, foto: M. Papež

