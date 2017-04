Z avtom v drugega, ta pa v peško

24.4.2017 | 11:05

Krški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o prometni nesreči v Leskovcu pri Krškem, kjer naj bi se poškodovala peška. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 42-letnega voznika, ki je ustavil pred prehodom za pešce, da bi pešcem omogočil varno prečkanje ceste. Avtomobil 42-letnega voznika je po trčenju odbilo na prehod, kjer je trčil v mladoletno peško. Lažje poškodovano dekle so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan trčil

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil pri Mirni Peči so bili policisti obveščeni sinoči okoli 19. ure. Ugotovili so, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drug avtomobil. Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,14 miligrama alkohola, je vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Pijani vozniki in kolesar

Brežiške policiste je občan v soboto okoli 4. okoli ponoči obvestil, da na cesti med Prilipami in Dvorcem kolesar vijuga po vozišču ter s tem ogroža sebe in ostale udeležence v prometu. Policisti so kolesarja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 65-letni moški je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

V Brežicah so policisti včeraj okoli 5.30 ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola. 31-letnega kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krški policisti so bili sinoči obveščeni tudi o objestni vožnji voznika kombiniranega vozila, ki naj bi v krožišču v Krškem zaviral in pospeševal in ustavljal vozilo. Policisti so na podlagi opisa vozilo izsledili pri Drnovem in 21-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pri naselju Gazice so sinoči policisti odredili preizkus alkoholiziranosti tudi 41-letni voznici osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imela 0,67 miligrama alkohola. Prepovedali so ji nadaljnjo vožnjo in napisali obdolžilni predlog.

Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so brežiški policisti danes ponoči odredili preizkus alkoholiziranosti 47-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola. Avtomobil Renault Laguna so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Akcija v Posavju

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil na območju Posavja. Le v nekaj urah so ustavili štiri voznike osebnih avtomobilov, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,40 in 0,84 miligrama alkohola. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja, izdali plačilne naloge in napisali obdolžilne predloge.

Vlomi in tatvine

V noči na petek so v Trebnjem neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor podjetja v Trebnjem in ukradli več kolutov nerjaveče pločevine. Podjetje škodo ocenjuje na okoli 40.000 evrov.

V isti noči na je v Dobličah na območju Črnomlja nekdo vlomil v objekt. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V kraju Šmaver na območju Trebnjega so neznanci vlomili v nedograjeno počitniško hišo in od tam odnesli kopalniško pohištvo in orodje. Lastnico so oškodovali za okoli 1100 evrov.

Trije Turki in Sirec

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so Krški policisti včeraj zvečer v Prušni vasi izsledili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak, ki je v vozilu prevažal tri državljane Turčije in državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vsem so odvzeli prostost, okoliščine nezakonitega prehoda pa še preiskujejo. O ugotovitvah so seznanili tudi preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca.

B. B.