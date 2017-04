V Marofu prvi All Stars rekreacijske lige

24.4.2017 | 11:45

Foto: Drago Perko

Novo mesto - V novomeški športni dvorani Marof je v nedeljo potekal premierni All Stars Rekreacijske lige Novo mesto. Med sabo sta se pred več kot 300 gledalci pomerili ekipi najboljših rekreativnih košarkarjev, ki so letos nastopali v treh ligah. Za posebno priložnost so jih organizatorji razdelili v dve ekipi, ki sta jih kot selektorja vodila legendi novomeške košarke Matjaž Smodiš in Simon Petrov. Po dramatični končnici so se zmage veselili igralci zbrani okoli Petrova, 94:91 je bilo.

MVP tekme je postal 34-letni Novomeščan Miloš Goričar (Legende), ki je bil s 24 točkami tudi prvi strelec tekme. V tekmovanju trojk se je zmage veselil Borut Stipič (Ja, ravnatelj i dva hišniki), v zabijanju pa je bil najatraktivnejši Tomaž Žabčič (Ja, ravnatelj i dva hišniki). Tekmo je organiziral Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, projekt pa je vodil Matjaž Kuzma.

Smodiševa ekipa je v tretji četrtini ušla celo na na 47:63, so varovanci Simona Petrova zbrali dovolj moči za preobrat in v zadnjih dveh minutah tekmo obrnili povsem v svoj prid.

Ekipa Simona Petrova – Ekipa Matjaža Smodiša 94:91 (24:18, 18:29, 32:30, 20:14)

Ekipa Simon Petrov: Klobučar 9, Žefran 7, Štih 9, Stipič 8, Pavlin 6, Goričar 24, Mrvar 9, Novak 2, Pintar 16, Obrstar 4.

Ekipa Matjaž Smodiš: Djuran 5, Vardič 5, Pavlič 6, Štih 9, Golob 5, Hočevar 5, Žabčič 2, Novak 2, Venta 10, Kruljac 6, Štokar 7, Šteblaj 11, Bevc 15, Mišič 3.

Za ekipo Simona Petrova so zaigrali: Sašo Rebernik (Atmosfera Caffe), Darko Klobučar (Atmosfera Caffe), Andrej Žefran (Bacardi Šentjernej), Jernej Štih (Ekipa da te skipa), Borut Stipič (Ja, ravnatelj i dva hišniki), Jure Pavlin (Keragrad), Miloš Goričar (Legende), Anže Mrvar (Poliboys), Mitja Volčjak (Računalništvo Tomas), Alen Novak (ŠD Straža), Jani Pintar (Šmarješke Toplice), Marko Bjeloševič (Zicr), David Obrstar (Žužemberk). Trener: Simon Petrov, pomočnik trenerja: Jaka Eržek.

Za ekipo Matjaža Smodiša: Borjan Djuran (Atmosfera Caffe), Zoran Vardič (Atmosfera Caffe), Aljaž Pavlič (Bacardi Šentjernej), Matevž Štih (Bacardi Šentjernej), Robi Golob (Ekipa da te skipa), Slavko Hočevar (Eldorado), Tomaž Žabčič (Ja, ravnatelj i dva hišniki), Mitja Novak (Karteljevo), Matej Venta (Legende), Matjaž Kruljac (Podgurje Express M Studio), Matej Štokar (Računalništvo Tomas), Nejc Šteblaj (ŠD Gotna vas), Matic Bevc (Tisk Šepic), Miroslav Mišič (Zicr). Trener: Matjaž Smodiš, pomočnik trenerja: Luka Mittag.

Miloš Goričar (Legende), MVP in najboljši strelec je po tekmi povedal: „Tale All Stars je bil fenomenalen, zelo lepa izkušnja za naprej. Sam sodelujem v rekreacijski ligi že 15 let, prej sem treniral pri KK Krka.“

Simon Petrov, selektor: „Vsi udeleženci smo lahko zadovoljni po tako prijetni prireditvi v Novem mestu. All Stars je uspel, tekma je bila napeta, videli smo tudi zanimivi tekmovanji v zabijanju in metanju trojk.“

Matjaž Smodiš, selektor: „Oče projekta je lahko zadovoljen, super je izpadlo. To je bila prava tekma za gledalce. Obračun je imel tudi pravi tekmovalni naboj. Še dobro, da nismo igralcev še dodatno „napalili“. Precej ljudi se je zbralo, za prihodnost košarke v Novem mestu se ni bati. Niti za prihodnost rekreacijske lige, klubov v nižjih ligah in velikega zelenega kluba, ki je v težkih trenutkih. A je samo vprašanje časa, kdaj bo spet stremel k večjim višinam.“

Matjaž Kuzma, vodja dogodka: „Izjemno sem zadovoljen z izvedbo projekta. Obiskovalci in igralci so prišli na svoj račun v tem lepem nedeljskem večeru, ki smo ga pripravili v dvorani Marof. Verjamem, da bo tudi prihodnje leto tako. Vesel sem, ker je imela tekma pravi tekmovalni naboj. Tudi zato, ker smo se pred tekmo pogovorili z obema selektorjema. Dilema je bila – ali bomo imeli »klovne« ali prave borce, strinjali smo se, da želimo borce, ki bodo odigrali resno tekmo. S tem smo se tudi ognili poškodbam in obiskovalce nagradili s pravi košarkarskim spektaklom. Ob koncu se v imenu Zavoda Novo mesto želim zahvaliti vsem, ki so omogočili današnji dogodek, v prvi vrsti košarkarjem in obema selektorjema.“

B. B.

