Sodišče je za nadzornika SDH imenovalo Kržana

24.4.2017 | 16:15

Igor Kržan (Foto: J. S./arhiv DL)

Ljubljana - Po neuspešnem imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), je družba danes prejela sklep ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je na ta položaj imenovalo Trebanjca Igorja Kržana.

Mandat sodno imenovanega člana traja toliko časa, dokler pristojne institucije v rednem postopku ne bodo imenovale novega.

Kržan je univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA. Od lanskega leta je solastnik in direktor podjetja Aluplus, pred tem pa je bil v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja dve leti predsednik uprave Trima. Na vodilnih in vodstvenih mestih je deloval tudi v podjetju Ursa Slovenija in v Krki.

Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

B. B.