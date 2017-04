Pogorelo gospodarsko poslopje na Dolnjih Orlah in nekaj opreme

24.4.2017 | 19:45

Ob 10.41 je v naselju Dolnje Orle, občina Sevnica, prišlo do požara na gospodarskem poslopju. Posredovali so gasilci PGD Primož, Boštanj in Sevnica, ki so ogenj lokalizirali in pogasili.

Leseni del poslopja v izmeri približno 5x13 metrov in nekaj kmetijske opreme je zgorelo, objekte v neposredni bližini pa so gasilci uspeli obvarovati.

Gasilci so s pomočjo gradbenega stroja prekopali pogorišče in tako preprečili ponoven vžig.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Primož. Reševalci NMP Sevnica so eni osebi, ki se je nadihala dima na kraju nudili prvo pomoč. Obveščene so bile pristojne službe.

B. B.