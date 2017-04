Gasili odpadni material; danes brez elektrike

25.4.2017 | 07:10

Sinoči ob 19.24 uri so posredovali gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica v kraju Zasap v občini Brežice, kjer je gorelo v naravi. Gasilci so pogasili odpadni material, ki je gorel na približno 100 kvadratnih metrov površine. Obveščene so bile pristojne službe.

Našel dimno bombo

Ob 16.02 je krajan na Trški Gori, občina Novo mesto, našel ročno dimno bombo, ostanek bivše JLA. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije sta nevarno najdbo odstranila ter odpeljala v ustrezno skladišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes med 8.00 in 12.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje MIRNA izvod STARA MIRNA PODVAROVANJE PODLOG.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVINAR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7. in 11. uro na območju TP Krško Narpelj, TO Videm, Leskovec grad in Trška Gora; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 10. uro na območju TP Lamperče, Gline jame, Drožanje, Metni Vrh, Konjska glava, Žabjek, Žurkov Dol, Ograde, Dobje Podgradec in Vranje ter med 11.30 in 14. uro na območju TP Pečje, Lončarjev Dol, Žigerski Vrh, Čanje, Gračka Gora in Gradec Blanca; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 10.30. uro na ombočju TP Brestanica šola izvod Jetrna sela ter na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 9. uro na območju TP Dolenje Skopice, med 10.30 in 12. uro na območju TP Jereslavec, med 10.30 in 12. uro in med 12.30 in 14. uro na območju TP Globoko Dobrava.

M. K.