Iz Sokolca spet veje dobrodelnost

25.4.2017 | 08:30

Slikarji brez meja – Sebastjan Šeremet, Igor Obradinović in Nejc Smodiš. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Trije novomeški slikarji, ki imajo svoje ateljeje v novomeškem Narodnem domu, bodo v soboto ob 19. uri uradno začeli slikati svoj tretji dobrodelni triptih, trojno sliko, ki jo bodo ustvarjali pred očmi javnosti in jo na koncu prodali na dobrodelni dražbi ter izkupiček namenili družini v stiski.

Prvič so se Igor Obradinović, Sebastjan Šeremet in Nejc Smodiš na enem platnu za dobrodelni namen združili leta 2012, tedaj na pobudo gibanja Druga novomeška pomlad pod geslom Slikarji brez meja, drugič pa pred tremi leti, ko so pomagali materi samohranilki s štirimi otroki, ki se je tudi z njihovim prispevkom lahko lotila obnove hiše. Za njihov triptih je tedaj Dušan Pušnik, znani novomeški oftalmolog in ustanovitelj očesnega kirurškega centra, odštel 3.000 evrov, k čemer so prišteli še dobrodelne prispevke obiskovalcev, ki so bodisi spremljali njihovo delo oziroma so se udeležili katerega od številnih vzporednih dogodkov.

Teh ne bo manjkalo niti tokrat. V času od 29. aprila do 9. junija, kolikor časa naj bi trije slikarji ustvarjali svojo umetnino, je predvidenih kar sedemnajst koncertov in drugih dogodkov, med drugim pa bodo njihovo slikanje spremljali skupine El Kachon, MRFY, Tretji kanu pa dvojec Tokac in Buh, Aleks iz skupine Jardier, Bort Ross in Jernej Zoran. Vrata ateljeja bodo za obiskovalce odprta vsak dan razen nedelje od 10. do 19. ure.

I. Vidmar