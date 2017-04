Košarkaricam bron v mednarodni ligi

Novo mesto - Košarkarice Krke so na finalnem turnirju mednarodne košarkarske Extra LPI.SI lige v Domžalah osvojile tretje mesto. Novomeščanke so se v petek na prvi polfinalni tekmi turnirja pomerile z v tej ligi še neporaženo ekipo Ledite in izgubile s 42:55, na drugi polfinalni tekmi pa so košarkarice ekipe Kranjska Gora – Jesenice s 52:43 premagale Vindi iz Varaždina.

Na tekmi za za tretje mesto so se Krkine košarkarice pomerile z Vindi iz Varaždina in z dobro igro v obrambi in domiselnimi akcijami v napadu povsem nadigrale tekmice in se na koncu veselile zmage s kar 29 točkami razlike.

V finalu je Ledita z 78:61 ugnala Kranjsko Goro - Jesenice.

LEDITA : KRKA 55:42 (15:9, 17:14, 9:11, 6:13)

Postava in strelke Krke: Jurečič 10, Kastelic 2, Jerman, Koračin, Burgar 13, Špoljar 3, Cesar 3, Mervar, Klobučar, Lavrič 6, Vene, Gregorčič 5, Leskovšek.

KRKA : VINDI 69:40 (10:10, 24:13, 18:10, 17:7)

Postava in strelke Krke: Jurečič 20, Kastelic 2, Jerman 8, Koračin 2, Burgar 19, Špoljar 2, Cesar 1, Mervar, Klobučar 2, Lavrič 10, Vene, Gregorčič 3, Leskovšek.

Po tekmi za tretje mesto je Zala Lavrič povedala: "Z današnjo igro sem veliko bolj zadovoljna kot s petkovo. Mislim, da smo dokazale zelo borbeno igro in pokazale željo po zmagi, kar se je na koncu poznalo tudi pri rezultatu. V naši igri je še vedno nekaj rezerve, ki jo bomo v prihodnje zagotovo pokazale. Bronasta medalja je lep zaključek naporne sezone."

Ajda Burgar, igralka Krke: "Zelo sem vesela osvojene bronaste medalje, ki smo si ji zaslužile. Za nas je to velik uspeh, v prihodnji sezoni si želim, da ta uspeh še izboljšamo. Čestitke celotni ekipi."

Ajda je bila izbrana tudi v najboljšo peterko mladih upov, ki so skozi celotno sezono prikazali največji napredek v svoji igri. O nagradi je povedala:

"Nagrada mi pomeni poplačilo za celoten trud, ki sem ga vložila v delo na treningih in tekmah skozi celotno leto. Je pa tudi Izjemna motivacijo za naprej."

Živa Jerman, igralka Krke: "Po slabših predstavah na nekaterih tekmah v rednem delu, smo na tekmi za tretje mesto dale vse od sebe in pokazale željo po medalji, ki smo jo na koncu tudi zasluženo osvojile. Upam, da bo to zadostna motivacija za ostala dekleta, da bomo tudi v prihodnji sezoni trenirale tako kot je potrebno in posegle še po višjih rezultatih. Čestitke dekletom in trenerju za prikazano."

Razglasili so tudi najboljšo peterko turnirja v katero je bila izbrana tudi Krkašica Jana Jurečič!

