Nad tatove slovenstva tudi z visokim davkom

25.4.2017 | 11:00

Gostitelji in gostje, med drugimi Vladka Blas (peta z leve), sevniški župan Srečko Ocvirk (šesti z leve) in slavnostni govornik Janko Veber (deveti z leve). (Foto: M. L.)

Igrala je sevniška godba (Foto: M. L.)

Ti praporščaki so iz Gabrja (pod Gorjanci). Na Malkovec so sicer prišli udeleženci celo s Primorske. (Foto: M. L.)

Strumno in ponosno (Foto: M. L.)

Malkovec - Pred bližnjim dnevom upora proti okupatorju so se na Malkovcu zbrali na tradicionalni prireditvi, s katero so zaznamovali tudi 75. obletnico ustanovitve 1. dolenjskega bataljona in 75 let od odhoda skupine prebivalcev Malkovca v partizansko Duletovo četo.

Zbrane na prireditvi pri Vinskem hramu Deu, ki so se je udeležili med drugimi poleg veteranskih organizacij tudi predstavniki društva izgnancev Slovenije, je nagovorila predsednica krajevne organizacije za vrednote NOB Tržišče Vladka Blas, ki je med drugim poudarila, da so prebivalci tega območja sodelovali v uporu proti okupatorjem in njegovim podpornikom iz okupirane države.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je, ko se je dotaknil zgodovine in sedanjih razmer v Evropi, izrekel upanje, da mednarodna skupnost zdaj vendarle razmišlja drugače, tako, da ne bo ponovila tistega, s čimer je svet zaznamovala druga svetovna vojna.

Slavnostni govornik Janko Veber je izrekel priznanje domačinom, da so se tudi s pristopanjem k partizanom pridružili odporu proti okupatorjem. Okupatorju pa se je, kot je poudaril, pridružila tudi ljubljanska nadškofija pod vodstvom škofa Rožmana.

Iz Slovenije je, odteklo že 75 milijard evrov, kot je v svojem podrobnem pregledu sodobnih domačih razmer poudaril Veber, ki se zavzema za takojšnje obdavčenje nakazil v davčne oaze z vsaj 25-odstotno davčno stopnjo.

V programu na prireditvi, ki sta jo vodila Jasmina Spahalić in Peter Teichmeister, so poleg sevniške godbe, ki jo vodi Matic Nejc Kreča, nastopili učenci Osnovne šole Tržišče, tenorist Marko Železnik in harmonikar Adi Moškon ter recitatorji Spominske čete Pod svobodnim soncem.

Na prizorišču so bili navzoči tudi številni praporščaki in pripadniki velike uniformirane skupine, ki ohranja spomin na partizanske enote, še posebej na 1. dolenjski partizanski bataljon.

Pri izvedbi celotne prireditve so sodelovale tudi članice aktiva kmečkih žena Tržišče.

O omenjeni nedeljski predpraznični jubilejni prireditvi na Malkovcu poročamo podrobneje v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.

