Tokrat  oskrunjen Mačkov spomenik na Bazi 20

25.4.2017 | 11:45

Foto: Policijska postaja Dolenjske Toplice

Baza 20 - Dve leti po kraji bronastih kipov štirih poveljnikov slovenske partizanske vojske so spominska obeležja na Bazi 20 znova oskrunjena. Pred desetimi dnevi je naključni obiskovalec pred gostinskim objektom opazil razbito in z napisom slov. Himmler oskrunjeno spominsko ploščo Ivana Mačka Matije in o tem obvestil skrbnika Baze 20, ki je o zadevi obvestil policijo, ta pa si je zadevo ogledala, oskrunjeni spomenik zaščitila s folijo in zbira obvestila.

Če je bilo pred dvema letoma še možno verjeti, da je nekdo bronaste kipe podobno kot nekdo drug bakrene žlebove ukradel zaradi materialne koristi, pa je tokrat jasno, da je kip nekdanjega poveljnika partizanske vojske oskrunil pripadnik ali skupina pripadnikov določene politične opcije oziroma ideologije, ki jo očitno moti protifašistična in protinacistična vloga narodnoosvobodilne vojske v času druge svetovne vojne.

