Tovorni promet na mejnem prehodu Vinica bi rešili še letos

Viničan

Žalostno, vsak dan se kaže kako kratkotrajno življensko doba , ki se je gradila v komunističnih časih , sploh tisto kar so gradile delovne brigade je katastrofalno slabo, Železnice naprimer so slabše kot so bile za časa Dunajskega dvora. v Črnomlju so v težkih časih namesto vlaganj v prepotrebno infrastrukturo , vložili veliko preveč denarja v Župančičevo hišo in muzej . tudi te nespametne investicije je bila slabo izvedene saj niso bila na teh starih objektih zamenjana okna, Vsak dober gospodar prvo zamenja okna ker imajo krajšo življensko dobo kot zid. Kakšno oblast imamo