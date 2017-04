Glavni slovenski adut je Jorgić

Otočec - Na Otočcu se bo v jutri s kvalifikacijami začelo mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu. Turnir svetovne serije spada v kategorijo challenge. Žal so, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, v zadnjem trenutku nastop odpovedali najboljši evropski igralec Nemec Dimitrij Ovčarov, Avstrijec Stefan Fegerl in tudi najboljši Slovenec Bojan Tokić, ki na turnirjih v Sloveniji ne bo več igral. "Ne bom se več delal bedaka iz sebe. Na turnirjih doma me je v zadnjem času premagal vsak, ki je imel pet minut časa. Poleg tega imam tudi klubske obveznosti, tako da, tudi če bi želel igrati, ne bi mogel," je svojo odločitev obrazložil Tokić, ki pa meni, da selektor Jože Urh njegovo odločitev ne sme obžalovati: "Ima odlične mlade igralce, za katere je ta turnir zelo primeren."

V odsotnosti v zadnjem času zelo razpoloženega Tokića - Novogoričan je v zadnjem, polfinalnem obračunu nemške lige premagal tako nekdanjega najboljšega igralca sveta Nemca Tima Bolla kot odličnega Šveda Kristiana Karlssona, bo tako glavni slovenski adut igralec domače krke Darko Jorgić, ki mu tako kot Deniju Kožulu ne bo treba v kvalifikacije, da se lahko enakovredno kosa z igralcem evropskega vrha, pa je letos že dokazal v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Med drugim je premagal dobitnika bronaste kolajne z zadnjega evropskega prvenstva Poljaka Jakuba Dyjasa, ki bo na Otočcu kot 43. igralec sveta drugi nosilec. Prvi bo Nemec Bastian Steger, tudi že dobitnik kolajn z evropskih prvenstev.

Jorgič bi moral po prvotnem načrtu v dvojicah igrati skupaj s Tokićem, a je moral po njegovi odpovedi iskati novega partnerja, našel ga je v evropskem prvaku do 21 let Hrvatu Tomislavu Pucarju, 73. igralcu sveta, ki bo med posamezniki osmi nosilec.

Med dekleti bo prva nosilka 18. igralka sveta Japonka Hitomi Sato, njene glavne tekmice na papirju bodo Švedinja Matilda Ekholm, Romunka Elizabeta Samara in Madžarka Georgina Pota, ki tvorijo vrh evropskih igralk, nasploh se na prvi pogled zdi, da bo ženski turnir po imenih močnejši kot moški. Slovenijo bosta v glavnem delu tekmovanja zastopali Alex Galič in Manca Fajmut.

Slovenija bo imela številne predstavnike tudi v kvalifikacijah, od reprezentantov, na katere za velika tekmovanja v prihodnosti računa selektor Urh, bo manjkal le Ludvik Peršolja, ki ima poškodovano koleno. V konkurenci pa bodo tako mladi, kot sta Tom Šfiligoj ali Tilen Cvetko, kot izkušenejši na čelu z Urošem Slatinškom in Mitjo Horvatom. Vzporedno s članskim turnirjem bo potekal tudi turnir igralcev do 21 let, tudi tam bo glavni slovenski adut Jorgić.