Na delo k sosedom še naprej čakajoč na meji

25.4.2017 | 15:00

Brežice - Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je potekalo delovno srečanje med predstavniki lokalne skupnosti in države na temo težav, s katerimi se srečujejo prebivalci ob meji, kadar nastanejo več kilometrski zastoji kot posledica izvajanja ostrejše kontrole potnikov pri prestopu zunanje schengenske meje, je medijem sporočila Lavra Kreačič, višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokol na občini Brežice.

Predstavniki države so predstavili nekatere tehnične ukrepe za normalizacijo življenja prebivalcev ob meji a hkrati priznali, da se prometnim zastojem na meji ne bo mogoče v celoti izogniti.

Po besedah župana Ivana Molana imajo občani, ki živijo ob meji, v času zastojev na mejnih prehodih (Obrežje, Rigonce, Slovenska vas) težave z dostopom do domov, z dolgotrajnim čakanjem na prestop meje tisti občani, ki dnevno prehajajo mejo zaradi dela, v občini se soočajo z negativnim vplivom na lokalno gospodarstvo, še posebej v turizmu, in tudi s hrupom v naseljih ponoči (hupanje voznikov tovornjakov v kolonah v naseljih). Ob bližnjih prvomajskih praznikih in skorajšnji poletni turistični sezoni se pri ljudeh pojavljajo strahovi, da se bodo ponovile desetkilometrske kolone in s tem povezane težave. Župan je izpostavil še vprašanje obvestil na avtocesti, prehodnost odstavnega pasu ter zagotavljanja sanitarij in pitne vode v primeru dolgotrajnih zastojev.

Ukrepi za razbremenitev manjših mejnih prehodov

Med načrtovanimi ukrepi, nekateri bodo uresničeni že v sredo pred prazniki, so postavitev semaforjev in ročno usmerjanje prometa pred naselji, s čimer bi preprečili kolone v naseljih kot sta Dobova in Rigonce ter tako zagotovili nemoten dostop lokalnim prebivalcem. DARS in Direkcija za infrastrukturo bosta na avtocesti oz. ob mejnih prehodih poskrbela za dodatne sanitarije, koše za smeti, vodo in dodatne obvestilne table ter informacije. Cilj je, da se ves tranzitni promet, še posebej tovorni, usmeri na avtocesto, tako da postanejo manjši mejnih prehodi razbremenjeni in namenjeni za prehod osebnega prometa.

Po besedah sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Andreja Špenge bo policija skrbela tako za urejanje prometa kot zagotavljanje praznega odstavnega pasu na avtocesti, ki je namenjen za intervencije in reševalna vozila.

Še vedno brez rešitve za vsakodnevno prehajanje meje zaradi dela

Župan Ivan Molan je dejal, da zaenkrat žal še vedno ni rešitve za tiste prebivalce ob meji, ki jo prestopajo dnevno zaradi dela. Sistematični nadzor schengenskega območja žal ne predvideva izjem, je dejal sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Andrej Špenga. Povedal je še, da je Slovenija varuhinja schengenskega območja in bo v skladu z evropsko uredbo nadzor tudi izvajala. Slovenija je sicer obvestila Evropsko komisijo, da bo za 21 mejnih prehodov odstopala od sistematičnega nadzora v skladu z oceno tveganj in s tem skrajšala kolone. Po besedah predstavnikov ministrstva se težave pojavljajo, ker Republika Hrvaške ni bila pripravljena na pričetek izvajanja uredbe kljub opozorilom.

Župan Ivan Molan je dejal, da pričakuje dogovor na ravni držav Slovenije in Hrvaške ter Evropske unije o tem, kako dolgoročno rešiti pretočnost prometa preko mejnih prehodov - ali z izboljšanjem informacijskega sistema ali z izboljšanjem infrastrukture.

Na sestanku so sodelovali sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Andrej Špenga, poslanec v Državnem zboru in občinski svetnik Igor Zorčič, predstavnik Ministrstva za javno upravo Uroš Korošec, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo Pavle Hevka, predstavnik Policijske uprave Novo mesto Bojan Tomc, komandir Policijske postaje Brežice Sandi Hervol, predstavnik Družbe za avtoceste v RS (DARS) Igor Šebenik in predstavnika Krajevne skupnosti Dobova Branko Proselc in Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik.