Načrt, ki v občino prinaša razvoj in delovna mesta

25.4.2017 | 17:30

Obmocje urejanja z OPPN Poslovna cona Prelesje (Foto: Lapego)

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na svoji sinočnji 19. redni seji med drugim sprejel Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Prelesje, s katerim omogoča gradnjo novih industrijsko-poslovnih objektov, ki bodo prinesli v občino in dolino razvoj in nova delovna mesta, so sporočili z občine Šentrupert.

Območje urejanja leži na južni in jugozahodni strani naselja Prelesje, severno in južno ob regionalni cesti R1-215 med Trebnjem in Mokronogom. Velikost obravnavanega območja je približno 11,6 hektarja, sprejeti OPPN pa omogoča izgradnjo objektov in ureditev površin za različne poslovne dejavnosti, hkrati pa mora občina izgraditi tudi vso potrebno komunalno infrastrukturo.

„Na južnem delu so zemljišča namenjena industrijski rabi, se pravi, da se tam lahko gradi tovarne. Na severnem delu pa so predvsem tako imenovane oskrbne in centralne dejavnosti, kjer ni dovoljena gradnja tovarn, ker gre za bližino naselja. So pa vse druge dejavnosti, kot so mirne obrti, tudi kombinacija stanovanja, gostinsk aponudba, trgovske dejavnosti in podobno v tem severnem delu dovoljeni,“ pojasnjuje župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Občina bo zdaj projekt komunalne ureditve južne cone lahko prijavila na razpis za sofinancanje ureditve poslovnih con s pomočjo nepovratnih sredstev. Občina bo najprej komunalno uredila 4,8 ha zemljišč na južni strani cone, kjer želita dva investitorja postaviti tovarni, na državni cesti pa bo zraslo novo krožišče, ki bo zamenjalo obstoječe nevarno ipsilon križišče v Prelesju. Novo krožišče bo tudi glavni vhod v poslovno cono. Če bi šlo vse brez zapletov, bi lahko investitorja gradbeni dovoljenji za svoja objekta začela pridobivati že prihodnje leto.

Ostali sklepi

Šentruperski občinski svet je včeraj potrdil še OPPN za kamnolom Draga in sprejel sklep o začetku priprave OPPN za širitev kmetije Kurent. Kot zadnji v dolini so v Šentrupertu potrdili Akt o ustanovitvi RCERO Ljubljana, govorili pa so tudi o pokopališči in pogrebni dejavnosti na pokopališču Šentrupert. Občinski svet se je seznanil še z zaključnim računom proračuna Občine Šentrupert za leto 2016. Na prihodkovni ravni je bila realizacija 63,5-odstotna (2,44 od načrtovanih 3,85 milijona evrov), na odhodkovni pa 63,7-odstotna (2,56 od načrtovanih štirih milijonov evrov). Šentruperski občinski svetniki so včeraj potrdili tudi predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šentrupert v letu 2017. Nagrajenci bodo razglašeni na 10. slovesni prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo letos prav na praznični petek, 2. junija.