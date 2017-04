Kakšne so bile posledice pozebe?; V MDI Novo mesto še vedno vre

POZEBA PUSTILA KATASTROFALNE POSLEDICE

Letošnja pozeba je bila že druga v dveh letih, nasadi v sadjarstvu in vinogradi pa so še bolj poškodovani kot lani. Preverjali smo, kakšno je stanje v naših krajih. Kaj so nam povedali sadjarji, vinogradniki in strokovnjaki, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki vas bo tokrat, zaradi četrtkovega praznika, dneva upora proti okupatorju, pri vašem prodajalcu časopisov čakal že v sredo.

IMAMO DELAVCI ŠE PRAVICE?

Pred 1. majem, praznikom dela, smo veliko časopisnega prostora namenili delavskim pravicam in delu sindikatov. Na kaj opozarjajo, boste lahko preverili v časopisu in tudi v prilogi Živa, ki je tokrat priložena Dolenjcu.

KDAJ BO KONEC NESOGLASIJ V DRUŠTVU INVALIDOV?

Pred enim letom smo pisali o tako imenovanem črnem fondu v Medobčinskem društvu invalidov Novo mesto, ki je takrat med drugimi očitki odnesel takratnega predsednika. A v društvu, po trditvah nekaterih, tudi po zamenjavi vodstva ni vse v redu oz. v skladu z zakonodajo. S financami naj bi še vedno delali po domače, trdi naš sogovornik. Kaj je res? Preverite v časopisu.

KAKŠNE POSLEDICE JE PUSTILA ŽICA?

Preverjali smo tudi, kako žica in panelne ograje ob meji s Hrvaško vplivajo na turizem. Po vsem tem času so namreč ocene že narejene, mnogi turistični ponudniki so ob zaslužek. Država naj bi sicer izplačala odškodnine. Pa je to dovolj?

