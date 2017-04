Cerod zaključil enoletno čistilno akcijo

25.4.2017 | 19:00

Jašek meteorne vode

Novo mesto - Ob dnevu Zemlje, ki smo ga obeleževali 21. aprila, so prispevek k čistejšemu okolju pripravili tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD), so sporočili iz kabineta župana Mestne občine Novo mesto.

Zaključili so več kot leto dni trajajočo čistilno akcijo, v sklopu katere so se lotili obsežnega čiščenja izcedne vode na odlagališču Leskovec in uspeli do suhega očistiti tako dno deponije kot jašek meteorne vode.

Pred sanacijo je nivo izcedne vode segal že do roba 12-metrskega jaška, na odlagališču pa se je nakopičilo več kot 200 tisoč kubičnih metrov poplavljenih odpadkov. Sanacija, ki ni terjala finančnega vložka, bo občutno znižala stroške delovanja čistilne naprave, hkrati pa zmanjšala morebitne neprijetne vonjave in tako povečala kakovost življenja okoliških prebivalcev. Neprijetne vonjave je CeROD po menjavi kemikalij za delovanje čistilne naprave uspešno močno zmanjšal že v preteklem letu. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je ravno v teh dneh ob rednem mesečnem pregledu ponovno potrdil, da izpust vodikovega sulfida iz čistilne naprave ostaja na minimalni stopnji med 0 in 1 ppm (delcev na milijon).