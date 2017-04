Z avtom na oporni zid

26.4.2017 | 07:00

GRC Novo mesto

Davi ob 4.21 je v naselju Kanižarica v Črnomlju osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na opornem zidu ob stanovanjski hiši. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator na vozilu, razsvetljevali kraj dogodka, posuli razlite motorne tekočine, očistili cestišče in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila.

Para izpod pokrova

Včeraj ob 9.35 je na Novem trgu v Novem mestu hladilna tekočina iztekala po vročem motorju osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da se je izpod motornega pokrova kadila para. Intervencija ni bila potrebna.

Pomoč reševalcem

Ob 12.15 so na Belokranjski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto skozi kletno okno vstopili v objekt in odprli vrata stanovanjske hiše ter omogočili dostop reševalcem nujne medicinski pomoči ZD Novo mesto do obolele osebe.

Ob 17.15 so v Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja večstanovanjske stavbe. Obolelo osebo so gasilci predali reševalcem nujne medicinski pomoči ZD Novo mesto, ki so jo oskrbeli na kraju.

Reševali iz dvigala

Ob 21.20 je na Cesti 4. julija v Krškem v večstanovamjskem objektu ostala v dvigalu ujeta oseba. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so občana rešili. Obveščene so bile pristojne službe.

Vetrolom

Ob 13.27 je na cesti v naselju Drašiči v občini Metlika podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Drašiči so drevo razžagali, odstranili in počistili cesto.

Ob 11.30 je na cesti Križaj – Čatež ob Savi v naselju Velike Malence, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja, ki so oviro odstranili.

Nevarne najdbe

Ob 15.12 so delavci pri opravljanju zemeljskih del, na gradbišču ob reki Savi, občina Brežice, našli tulec topovske granate kalibra 37 mm in tulec topovske granate z eksplozivno polnitvijo in netilko kalibra 75 mm, nemške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta nevarni najdbi odstranila ter varno uskladiščila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH.

Badzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA na izvodu POŠTA-CERKEV;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1 na izvodu DOLENJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 16.00 do 17.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP ZABRDJE izvod GRIČ danes med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.