Šola za starše malo drugače

26.4.2017 | 09:10

Joga za umirjenost in dobro počutje.

Škocjan - Na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan že vrsto let pripravljajo predavanja o vzgoji v sklopu Šole za starše, že drugo leto zapored pa so organizirali Šolo za starše malo drugače. Namen Šole za starše je predvsem, da starše spodbudimo, da s sodelovanjem v različnih športnih aktivnostih preživijo kvalitetno dopoldne s svojimi otroki, pravijo organizatorji.

Preteklo soboto so tako dopoldne povabili starše otrok vrtca in šole, da se jim pridružijo ob športnih aktivnostih. Ponudba je bila pestra.

Pohod po Mlinarjevi poti.

Dan so začeli z jogo pod vodstvom učiteljice Vesne Lužar. Učiteljica Anka Blatnik Gorenc je pohodnike popeljala po Mlinarjevi poti. Osem kilometrov dolgo pot so prehodili v treh urah. Kolesarjenje je vodil učitelj Andrej Primc. Prva skupina je pot iz Škocjana do Kostanjevice prevozila v 35 minutah, druga skupina pa je kolesarila po domačih poteh. Igre z žogo so potekale v telovadnici - udeleženci so igrali košarko in rokomet ter namizni tenis. Udeležencem je bil na voljo tudi zunanji fitnes, ki ga imajo že nekaj let nad šolo. Pozabili niso niti na vrtičkarje - ti so imeli vodeno vadbo na šolskem igrišču ter proste dejavnosti na igralih. Pridružil se je tudi člani Rdečega križa in izvajal meritve krvnega sladkorja, holesterola in pritiska.

Vsi sodelujoči so bili zadovoljni, da so dopoldne preživeli v druženje in zdravem življenjskem slogu, tako da bodo tako »šolo« gotovo še kdaj organizirali.

L. M., foto OŠ Frana Metelka Škocjan

