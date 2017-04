Belokranjski šport ima priložnost tudi v socialnem podjetništvu

Črnomelj - "Socialna podjetja nikakor niso skupine prostovoljcev, ki delajo zastonj," trdi Klemen Vitkovič, predsednik Mladinskega centra BIT iz Črnomlja, ki je prepričan, da je v Beli krajini veliko možnosti za nove turistične, izobraževalne in športne produkte. "Predvsem v poletnem času je tukaj veliko možnosti za razne športne kampe, poletne šole, za izobraževalne vikende, vikende zdravega načina življenja in teambuilding aktivnosti. Mi želimo društvom pomagati in jih spodbuditi, naj tudi na tem področju iščejo neke dodatne možnosti financiranja, sploh ker je klasičnih sponzorstev vse manj. Športni delavci imajo ogromno znanja, škoda bi bila, če se to ne bi potržilo."

Mladinski center Bit je v sklopu projekta Erasmus+ Civil Society a Fair Play Actor of EU, sofinanciranega z evropskim denarjem, izdelal platformo za razvoj socialnega podjetništva v Beli krajini, ki daje priložnost tudi razvoju športnih produktov na področju socialnega podjetništva, je v sporočilo za javnost zapisala Sabina Gosenca.

Na nedavnem delovnem posvetu so predstavniki različnih športnih društev, ki delujejo v črnomaljski občini, skozi praktično delavnico - Poskusimo ustvariti projekt, ki bo skušal rešiti tri težave - prišli do novih idej. Ena od udeleženk, Sanela Zukanović iz Športnega društva Muay Thai Gladiator, pa je izpostavila: "Pomembno je sodelovanje in povezovanje, saj je to ključno za oblikovanje projektov. Idej ne manjka."

Tajnik Športne zveze Črnomelj in trener v Košarkarskem klubu Kolpa Milan Kordič meni, da bi morale biti nekatere stvari glede zunanje športne infrastrukture v Črnomlju bolje urejene.

"Vsi smo željni nekih novih stvari in novih možnosti, da pridemo do nekih sredstev. V Košarkarskem klubu Kolpa že izvajamo poletno šolo, ki je odprta tudi za nečlane, otroke, ki sicer ne trenirajo košarke. Telovadnica je odprta, lanska izkušnja je bila pozitivna, saj je bilo dovolj otrok. Problem pa je strokovni kader, ker je to čas poletnih počitnic, pa tudi kampov, ki jih organizirajo zveneča imena slovenske košarke, je ogromno. Mi ne moremo biti konkurenčni Miliću, Dragiču itd. Kakšni drugi športi, sploh individualni, pa imajo v socialnem podjetništvu odlično priložnost za uspeh."

