Grmski teater premierno predstavil mladinsko dramo Stran

26.4.2017 | 10:40

Novo mesto - Na novomeški OŠ Grm je bilo včeraj že 26. grmsko srečanje, na katerem so letos obiskovalcem na ogled ponudili izvirno mladinsko dramo učitelja Tomaža Koncilije v izvedbi Grmskega teatra.

Zgodba predstave Stran, v kateri so blesteli učenci in učenke grmske šole, je zelo aktualna: Devetošolca Izi in Zmig na lastno pest raziskujeta, kdo je ustvaril in razširil spletno stran z žaljivimi, nespodobnimi fotografijami njune sošolke Sare. Potem ko se v dogajanje vpletejo še drugi sošolci in sošolke, njihova razredničarka Milka Bon, strogi učitelj zgodovine in etike Mejak in celo kriminalisti – Milkin mož Igor, policija ter seveda Sarina mama, se napetosti in pritiski stopnjujejo do presenetljivega končnega razpleta. Mladinska drama, ki nas na trenutke nasmeji s hudomušnimi dialogi in situacijami, nam v resnici nastavlja ogledalo, kako se odzivamo v zapletenem labirintu medsebojnih odnosov. Spodbuja nas k razmišljanju o ranljivosti posameznika, pa naj bo to naš otrok, partner, učenec, sodelavec ali mi sami – do spoznanja o tem, da so besede lahko strašno orožje, vendar na koncu v življenju štejejo dejanja. A brez skrbi – vse skupaj se zaključi v spravljivem tonu na devetošolski valeti.

Grmski teater združuje učence in mentorje OŠ Grm, ki se zavedajo, da so kulturna doživetja, dogodki in vrednote v današnjem času, prežetem s hlastanjem po materialnih dobrinah, moči in statusu, tisto sidro, ki lahko obogati, oplemeniti ali osmisli življenje, so organizatorji še zapisali v vabilu na dogodek. V preteklih letih in desetletjih se je na grmskem odru zvrstilo kar nekaj gledaliških in gledališko-plesnih predstav: Antigona, A'barok, Skriti dnevnik Jadrana Grma, Grmska bajka o Gorjancih, Starši naprodaj, Blazno resno o šoli, Odraščanje Jadrana Grma, Jst bi.

Mladinska igra Stran je v celoti izvirno avtorsko delo mentorjev in učencev OŠ Grm. Po literarni predlogi Tomaža Koncilije so se njene uprizoritve lotili zagnani mladi grmski gledališčniki pod režiserskim vodstvom Ade Stegnar in ob podpori drugih učiteljev. Predstava je nastajala v letošnjem šolskem letu, po včerajšnji premierni uprizoritvi, ki si jo je med drugimi ogledal tudi novomeški župan Gregor Macedoni, pa so o nastajanju igre v sproščenem klepetu spregovorili še njeni ustvarjalci.

M. M., foto: M. M., A. B.

Galerija