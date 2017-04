Pijan trčil v betonsko ograjo; je kdo videl storilca?

26.4.2017 | 10:00

Foto: arhiv DL

Črnomaljski policisti so bili v minuli noči obveščeni o prometni nesreči v Kanižarici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 42-letni voznik, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesel orodje

Na delovišču v Veliki Loki je v noči na torek nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in vzel več kosov orodja. Škode je za okoli 1.600 evrov.

Iz delavnice izginil denar

V Rakovniki pri Šentrupertu je minulo noč neznanec vlomil v delavnico in odtujil denar. Škode je za okoli 1.200 evrov.

Albanca predali Hrvatom

Policisti Policijske postaje Brežice so v Rigoncah včeraj dopoldne izsledili in prijeli 21-letnega državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Eden zamotil prodajalko, drugi kradel

Nataša Pučko s PU Ljubljana pa v poročilu o včerajšnjih dogodkih piše, da so bili policisti nekaj po 19. uri obveščeni o tatvini denarja v trgovini v Grosupljem. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta v trgovino vstopila dva neznana moška, eden od njiju je zamotil prodajalko s pogovorom in vprašanjih o prodajnih artiklih, drugi pa je izkoristil njeno nepozornost in iz blagajne odtujil denar.

Opis storilcev:

eden od storilcev je mlajši moški, star 25 do 35 let, on je ogovoril prodajalko, oblečen je bil v črna oblačila (temne jeans hlače, črno bunda s kapuco), obut v črne športne čevlje, z belim stranskim robom;

drugi moški je bil oblečen v jeans hlače, temen suknjič, na glavi je imel pokrivalo, sive barve z manjšim šiltom, nosil je očala, obut pa je bil v rjava obuvala.

