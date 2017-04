Tatovi ne bodo na počitnicah

26.4.2017 | 14:00

Pred prvomajskimi prazniki, ko se veliko ljudi odpravi na krajše počitnice, na policiji opozarjajo, naj lastniki svoje domove pred odhodom zavarujejo pred vlomi. "Zaklenite vrata in zaprite okna, vklopite alarmno napravo, ključev ne puščajte na "skritih mestih", kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd., ne puščajte doma dragocenosti in denarja, o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem odzivniku, na listkih, socialnih omrežjih), poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov), doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne, ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše, ki so lahko prav priročni za vlomilce,"

Ob tem dodajajo, da je treba za varnost poskrbeti tudi na poti in ob postankih na avtocestnih počivališčih. "Če vozilo zapustite, ga zaklenite, torbice, telefone, denarnice pa vzemite s seboj. Prav tako bodite pozorni, ko vas ogovorijo neznane osebe ali vam ponudijo pomoč. Zaznali smo primere, da storilci na počivališču ali na bencinski črpalki poškodujejo pnevmatiko na vozilu oškodovanca. Čez nekaj kilometrov, ko se oškodovanec na avtocesti ustavi zaradi izpraznjene pnevmatike, se pripeljejo tudi storilci in z izgovorom nudenja pomoči izvršijo tatvino predmetov iz vozila oškodovanca."

Zaradi povečanega prometa na cestah in mejnih prehodih svetujejo še, da svojo pot načrtujete in na spletnih portalih preverite stanje na cestah ter morebitne zastoje.

"V tem času bodo potekale tudi prvomajske prireditve in kresovanja. Vsem, ki se jih boste udeležili svetujemo, da v primeru popitega alkohola, ne sedejo za volan. To naj prepustijo tistim, ki so trezni ali pa uporabijo javni prevoz," še pravijo na policiji.

