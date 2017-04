FOTO: O soncu, o reki in drugih lepih stvareh

26.4.2017 | 12:35

Šentjernej - O soncu, o reki in drugih lepih stvareh je naslov dobrodelnega koncerta, ki sta včeraj v Kulturnem centru Primoža Trubarja pripravila OŠ Šentjernej in Orkester Ave Šentjernej. O njem smo že poročali ob nedavni novinarski konferenci.

Zbrana sredstva od vstopnic - zbrali so 1.340 evrov - bodo namenili za novogradnjo prepotrebnega Vrtca Čebelica, ki ga občina načrtuje še letos. Prav Občina Šentjernej je bila tudi glavni pokrovitelj projekta, ki je plod sodelovanja učiteljice in vsestranske kulturnice Lucije Kuntarič, ki je poskrbela za scenarij in režijo, orkestra Ave, ki ga vodi Miro Saje, in je prispeval primeren glasbeni del, pa seveda še mnogih drugih: dveh šolskih gledaliških skupin - Cukrčki in Di Leo, vokalne skupine pod vodstvom Tine Lahne, otroške folklorne skupine Šentlora, ki jo vodi Maja Miklavž Sintič, plesne skupine Harlekin ter gostujoče skupine Tabulari iz Krškega.

Obiskovalce so sprejeli učenci dveh ekoloških krožkov (Eko krožek iz matične šole in Eko krožek iz podružnice v Orehovice), ki so vsem obiskovalcem ponudili topel domač čaj, sestavljen in mešanic čajev, ki so jih pri krožku zbirali in sušili. Ponudili so jim tudi piškote, ki so jih pri krožku spekle učenke višjih razredov. Vsakega obiskovalca so obdarili z lepimi mislimi o zemlji in ekologiji. V avli je zadišalo po domači sivki. Na odhodu so učenci obiskovalcem podarili sadiko sončnice in vrečko Plečnikovega čaja.

Dobrodelni koncert, katerega rdeča nit je ekologija in razmislek o našem planetu ter simbiozi vseh živih bitij na njem, je nekaj posebnega, ker se je s petjem, plesom, glasbo in besedo predstavilo kar okrog dvesto nastopajočih, predvsem mladih. V Šentjerneju se očitno za bogato kulturno dogajanje tudi v prihodnje ni bati.

V galeriji utrinki z dobrodelnega koncerta, ki so ga včeraj dopoldne zaigrali za šolarje, zvečer pa za ostalo publiko. Če bo zanimanje, bodo koncert ponovili.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija