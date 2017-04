Odstopila direktorica brežiške bolnišnice, župan zaskrbljen

26.4.2017 | 11:10

Nataša Avšič Bogovič (Foto: spletna stran SB Brežice)

Brežice - Odstopila je direktorica Splošne bolnišnice Brežice Nataša Avšič Bogovič, in to po komaj enem letu vodenja te zdravstvene ustanove. Avšič Bogovičeva je v telefonskem pogovoru obljubila, da bo poslala pisno pojasnilo, zakaj se je odločila za to potezo. So pa v zvezi s tem z brežiške občine že poslali sporočilo za javnost, v katerem je jasno izražena velika zaskrbljenost.

"Z odstopom dosedanje direktorice Nataše Avšič Bogovič se ogroža ohranitev bolnišnice. V težak položaj so postavljeni tako zaposleni kot tudi uporabniki bolnišnice Brežice. Župan Občine Brežice Ivan Molan zato poziva ministrstvo za zdravje in svet bolnišnice, da v najkrajšem času zagotovijo odgovorno in zanesljivo vodstvo, ki bo delovalo v korist bolnišnice in ljudi v Posavju," so sporočili iz brežiške občine in dodajajo:

"Pred komaj letom dni je svet Splošne bolnišnice Brežice imenoval Natašo Avšič Bogovič za direktorico bolnišnice z močno podporo lokalnih predstavnikov stranke SMC in aktualnega poslanca Igorja Zorčiča. Ob imenovanju je direktorica napovedala, da se bo zavzemala, da bolnišnico ohranijo vsaj na enaki ravni. Podporniki direktorice so napovedovali, da bo svoje skromne izkušnje s področja vodenja in zdravstva nadomestila s pridobitvijo dodatnih programov in sredstev za bolnišnico, ki pokriva območje Posavja z več kot 70.000 prebivalci. Po letu dni vodenja je bolnišnica prišla v rdeče številke in v tem času ni pridobila niti dodatnih programov niti investicij.

Lokalno skupnost upravičeno skrbi, da bo negotov položaj v brežiški bolnišnici lahko izgovor za mnenje, da bolnišnica ne more samostojno poslovati. S tem bi lahko ministrstvo upravičilo, da se brežiško bolnišnico priključi k novomeški. Bojazen o usodi, ki grozi tudi bolnišnicam Kranj, Trbovlje in Topolšica, temelji na negativnih izkušnjah iz preteklih let, ko je pristojno ministrstvo že razmišljalo o ukinitvi porodnišnice in preoblikovanju bolnišnice v negovalno ter priključitvi k večji bolnišnici."

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Nataša Avšič Bogovič je potrdila, da je na včerajšnji redni seji zavoda podala odstopno izjavo zaradi osebnih okoliščin. Njeno pojasnilo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

»Seznanjena sem z zaskrbljenostjo Občine Brežice in njenega župana. Lahko rečem, da sem bolnišnico vodila slabo leto odgovorno, povezovalno, res pa je tudi, da se rdečim številkam v letu 2016 ni dalo izogniti. Kot smo v letnem poročilu za leto 2016 zapisali, so posledica predvsem financiranja dejavnosti v urgentnem centru, ki žal ne pokriva stroškov izvajanja urgentne dejavnosti na predpisan način. Nobena izguba tako ni nastala po moji krivdi, zanjo sva odgovorna v letu 2016 oba direktorja, sama sem namreč mandat nastopila 20.5.2016.

Prepričana sem, da bo Ministrstvo za zdravje in svet bolnišnice v najkrajšem času izvedlo vse postopke in izbralo direktorja, ki bo deloval v korist bolnišnice in predvsem njenih uporabnikov storitev.

Ob imenovanju sem napovedala, da se bom zavzemala, da se bolnišnica ohrani na sedanji ravni, kar sem ves čas tudi delala. Tudi najnovejše informacije, ki jih imam s strani ustanovitelja, in je prav, da zanje izve tudi lokalna skupnost, so takšne, da na Ministrstvu za zdravje ne potekajo nobene dejavnosti v smislu združevanja brežiške bolnišnice z novomeško. Tudi moj odstop ne bo narekoval oz. sprožil korakov v tej smeri.

Seznanjena sem s poskusi zapiranja oddelkov v preteklosti, a dejstvo je, da brežiška bolnišnica posluje varno in kvalitetno na vseh petih oddelkih, da pokriva območje Posavja in širše regije z več kot 70.000 prebivalci. Bolnišnica je v letu 2016 100% realizirala program po pogodbi z ZZZS, realizacija fizičnih kazalcev v prvih treh mesecih leta 2017 pa kaže, da je program presežen skoraj na vseh segmentih. Potrebe po opravljanju zdravstvenih storitev tako obstajajo, zato ni razlogov, da se razmišlja o zapiranju posameznih oddelkov ali združevanju z novomeško bolnišnico. Bolniških postelj je v Sloveniji že zdaj premalo, glede na demografske projekcije, ki kažejo še na nadaljnjo višanje starostne strukture prebivalstva, pa bodo potrebe še višje, kar ugotavljamo tudi v naši bolnišnici.«

