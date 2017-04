Začeli bodo urejanje industrijske cone

26.4.2017 | 15:00

Trebanjski župan Alojzij Kastelic in Franc Pirc, direktor podjetja Gradnje Pirc, sta dopoldne podpisala pogodbo o komunalnem urejanju Industrijske cone Trebnje. (Foto: J. S.)

Industrijsko cono Trebnje bodo komunalno opremili do konca septembra.

Na novinarski konferenci

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič je predstavil tudi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Trebnje - »Trebnje je trenutno v investicijskem zamahu, kot ga v zgodovini mesta še ni bilo. Del tega je tudi komunalno urejanje industrijske cone,« je dopoldne ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem dejal župan Alojzij Kastelic.

Industrijska cona Trebnje, ki leži tik ob Dolenji Nemški vasi, je bila v prostorskih dokumentih prvič opredeljena pred skoraj petimi desetletji. Na devetih hektarih površin trenutno med drugim poslujeta Trimo in Akripol, občina pa načrtuje komunalno urejanje novih 13 hektarov površin, v prvi fazi bodo komunalno opremili slabo polovico zemljišč. Kot je povedal Franc Pirc, direktor podjetja Gradnje Pirc, bodo dela predvidoma začeli sredi maja in jih v skladu s pogodbo zaključili do konca septembra.

V sklopu naložbe bodo uredili cestno infrastrukturo z javno razsvetljavo ter zgradili kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Pogodbena vrednost del je dobrih 632 tisoč evrov brez DDV. Občina je na razpisu gospodarskega ministrstva pridobila nekaj več kot 627 tisoč evrov sofinancerskih sredstev, je povedal župan.

Tako bodo infrastrukturno uredili prvi del zemljišča, na katerem naložbi načrtujeta trebanjski Trimo in Rem. Podjetje Rem bo v industrijski coni gradilo nov proizvodni obrat, sicer pa je bilo podjetje tudi sopodpisnik prijave na gospodarsko ministrstvo za sofinancerska sredstva, s čimer zagotavlja 70 novih delovnih mest.

Kot je ob tem še povedal župan, na območju načrtovane širitve industrijske cone poteka tudi postopek komasacije, ki bo omogočil njeno nadaljnje urejanje. V prihodnjih letih tako v Trebnjem skupaj računajo na približno 250 novih delovnih mest.

Začenjajo tudi gradnjo sistema DOLB

Sicer pa so v Trebnjem danes predstavili tudi sistem Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Občina je že leta 2015 javno službo oskrbe s toplotno energijo z odlokom podelila Komunali Trebnje, ki bo tako investitor kot tudi izvajalec javne službe. Projekt je ocenjen na nekaj več kot 771 tisoč evrov, od tega so na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije uspeli pridobiti slabih kot 348 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Kotlovnico bodo umestili v prostore trebanjskega CIK-a, na skupno toplovodno omrežje pa bodo priključili ključne javne objekte v središču mesta: osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom, policija, CIK, občina ter stavbi nekdanje Dolenjke in Komunale. Ob tem so se za priključitev dogovorili tudi z nekaterimi večstanovanjskimi objekti, in sicer bodo za zdaj priključili štiri bloke na Slakovi ulici in dva na Gubčevi.

Podrobneje o projektu, ki ga prav tako začenjajo sredi maja, poročamo v aktualni številki Dolenjskega lista.

J. S.