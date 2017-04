Delavca odpeljali v bolnico; na mejnih prehodih Obrežje in Metlika gneča

26.4.2017 | 19:00

Na mejnih prehodih Obrežje in Metlika je na izstop iz države treba čakati eno uro oz. 50 minut. (Foto: arhiv DL)

Dopoldne ob 8.53 sta si v podjetju na Selski cesti v Dobovi (občina Brežice) delavca poškodovala nogi. Posredovali so reševalci NMP ZD Brežice, ki so poškodovana oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, so sporočili iz brežiškega centra za obveščanje.

Pomagali onemoglim

Ob 12.44 so gasilci PGD Črnomelj pomagali pri prenosu onemogle osebe iz stanovanja v Ulici 21 oktobra v Črnomlju in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Popoldne ob 17.24 so tudi gasilci GRC Novo mesto pomagali pri prenosu obolele osebe iz stanovanja v Smrečnikovi ulici v Novem mestu in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Goreli gradbeni odpadki

Popoldne ob 15.48 so pri kraju Brezovica pri Stopičah v občini Novo mesto goreli gradbeni odpadki in podrast v okolici. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar na površini približno 4.000 kvadratnih metrov, so sporočili iz novomeškega centra za obveščanje.

Na meji čakalne vrste

Ker smo pred prazniki, je povečan promet na cestah in mejnih prehodih. Na mejnem prehodu Obrežje osebna vozila za izstop iz države čakajo eno uro, v Metliki 50 minut, tovorna vozila pa na Obrežju za vstop v Slovenijo eno uro, poroča portal promet.si.

J. A.