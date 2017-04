Pomoč reševalcem, pozor - gneča na cestah

27.4.2017 | 07:10

Foto: B. B./arhiv DL

Včeraj ob 18.40 uri so gasilci PGD Mirna pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri prenosu obolele osebe iz stanovanja v Sokolski ulici na Mirni.

Gorel tovornjak

Ob 21.59 je v Kerinovem grmu, občina Krško, gorelo tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Začetek praznikov in počitnic bo verjetno spremljala tudi gneča na cestah

Na današnji praznični dan je predvsem dopoldne in zgodaj popoldne pričakovati povečan promet na slovenskih cestah, zlasti iz smeri Avstrije proti mejnim prehodom s Hrvaško. Na bolj obremenjenih mejnih prehodih lahko nastanejo kolone. Bi pa lahko bila gneča zaradi slabe vremenske napovedi nekoliko manjša.

Z današnjim dnem se začenjajo prvomajske počitnice za šolarje, po petku štirje prosti dnevi čakajo tudi večino zaposlenih. Marsikdo pa si bo za petkov delovni dan vzel dopust in si tako podaljšal praznične dni.

Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste tako pričakujejo povečan promet iz mestnih središč proti morju ter naprej proti Hrvaški in drugim turističnim središčem tudi v petek in soboto dopoldne. Ceste pa bodo zaradi vračanja domačih turistov znova bolj obremenjene v torek popoldne in zvečer, tokrat v nasprotni smeri. Zaradi vračanja tujih turistov je povečan promet pričakovati tudi v ponedeljek.

Nekoliko povečan promet so beležili že v sredo popoldne, predvsem od Ljubljane proti Primorski, a večji težav ni bilo. Nekoliko pa je že bilo treba čakati na mejnem prehodu Obrežje. Zaradi izvajanja sistematičnega nadzora na zunanji schengenski meji lahko tudi danes na mejnih prehodih s Hrvaško nastanejo kolone. Tako na policiji kot na Prometno-informacijskem centru pa dopuščajo možnost, da bi lahko slaba vremenska napoved koga odvrnila od poti in bi bil promet zato nekoliko manjši.

Med bolj obremenjenimi mejnimi prehodi, kjer je tudi zaradi poostrenega mejnega nadzora pričakovati najdaljše čakalne dobe, so Dragonja, Sečovlje, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Voznikom priporočajo, da predhodno preverijo stanje na prehodih ter naj uporabijo tudi manj obremenjene prehode.

Voznike opozarjajo tudi na običajne gneče v okolici prostorov, kjer so tradicionalne prvomajske prireditve.

M. K.