15. mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu - prvi dan vse po načrtih

27.4.2017 | 07:45

V Slovenijo se je lani na bleščeč način v organizaciji NTK Krka Novo mesto in NTZ Slovenije vrnil pomemben namiznoteniški dogodek v okviru ITTF turnirjev. 15. mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu se je včeraj začelo točno ob 10. uri s kvalifikacijami, finalni obračuni pa bodo na sporedu pet dni pozneje. Kot je znano, nagradni sklad turnirja znaša 35.000 dolarjev, dovolj, da se je za turnir prijavilo 340 igralk in igralcev iz 47 držav, med njimi tudi slovenski igralci. V času tekmovanja so vsi rezultati na voljo na spletni strani ITTF, na uradni strani tekmovanja pa je moč dobiti vse podatke, vezane na turnir.

Na vprašanje, zakaj toliko prijav, vodja tekmovanja in predsednik NTK Krka Tomaž Kralj pove: »Lani smo k organizaciji tekmovanja pristopili odgovorno in danes se rezultat kaže v številu prijav. Tisti gledalci, ki bodo vztrajali in si ogledali tekmovanje, ne bodo razočarani: obetamo jim 689 kakovostnih dvobojev.«

Selektor državne reprezentance Jože Urh: »Vem, da so imeli organizatorji s prijavami nekaj težav, zato so se odločili celo za postavitev šotora, kjer se igralci ogrejejo. Turnir je res dobro pripravljen, za naše igralke in igralce pa je odlična preizkušnja njihovih sposobnosti. Le kje v Sloveniji bo letos petdnevni turnir s tako množico kakovostnih igralcev iz vseh kontinentov.«

Darko Jorgić, reprezentant Slovenije: »Ponosen sem, da sem član NTK Krke, ki je sposobna organizirati tekmovanja na takšni ravni. Tudi letos bom igral v dveh konkurencah in upam, da še bolje kot lani.«

Mag. Marjan Hribar, predsednik NTZS: »Organizacijska ekipa, ki jo v glavnem sestavljajo člani NTK Krka, je navzlic maloštevilnosti znova naredila izjemen podvig. Tudi v tem primeru je do izraza prišla pripadnost h klubu. Na srečo imamo predane člane in verjamem, da bo turnir tudi letos tako uspešen kot je bil lanski. Predvsem pa me veseli, ker je že prvi dan, dan kvalifikacij, na tribunah precej gledalcev. Upam, da bodo naši čimbolj uspešni.«

Naj še enkrat zapišemo, da so vsi rezultati na voljo na spletni strani ITTF.

