Krka s prvega mesta v polfinale

27.4.2017 | 08:10

Foto: I. Vidmar; arhiv

Rogaška Slatina - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Rogaško z 72:68 (17:15, 31:30, 51:49).

* Dvorana Rogaška, gledalcev 900, sodniki: Petek (Maribor), Zupančič, E. Javor (oba Ljubljana).

* Rogaška: Ferme 16 (4:6), Johns 10 (3:4), Đuranović 4, Fon 5 (2:2), Šantelj 4 (2:4), Davis 11, Grušovnik 2 (2:2), Čamdžić 3, Drobnjak 13.

* Krka: Rebec 5 (0:2), Curry 10 (8:8), Rojc 9 (2:2), Kužnik 6, Dimec 14 (2:4), Čebular 18 (3:3), Bunić 4, Elliott 6 (2:2).

* Prosti meti: Rogaška 13:18, Krka 17:21.

* Met za tri točke: Rogaška 7:29 (Ferme 2, Davis, Drobnjak, Johns, Fon, Čamdžić), Krka 5:24 (Kužnik 2, Čebular, Rebec, Rojc).

* Osebne napake: Rogaška 23, Krka 21.

* Pet osebnih: Đuranović (38.).

Derbi vodilnih ekip v predzadnjem krogu lige Nova KBM za prvaka so dobili košarkarji Krke, ki so si tako, kot poroča STA, zagotovili najboljše izhodišče za izločilne boje oziroma polfinale in finale. Novomeščani so Rogaško premagali tako doma kot včeraj v gosteh, tako da prvega mesta na morejo zapustiti, tudi če izgubijo v soboto v dvorani Leona Štuklja proti Unionu Olimpiji. Tudi za Slatinčane bo zadnji krog, gostovanje v Domžalah, le formalnost, saj nižje od drugega mesta na morejo.

Novomeščani so zmago gradili postopno, glede na izenačenost ekip pa je odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih minutah. Krka je imela v zaključku dovolj razpoloženih igralcev, da je ubranila vodstvo 54:63 iz 37. minute. Najizkušenejši na parketu Dragiša Drobnjak je slabo minuto pred koncem zadel trojko za 68:63, Ronald Curry pa je s štirimi prostimi meti odločil zmagovalca.

Prvi strelec Krke je bil Sandi Čebular z 18 točkami, pri gostih pa je Tadej Ferme s 16.

Polfinale na dve zmagi se bo začel v soboto, 6. maja, Krka proti četrtouvrščeni ekipi, ki je krog pred koncem Union Olimpija, Rogaška pa proti Zlatorogu.

M. K.