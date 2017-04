Dan upora proti okupatorju ohranja spomin na ustanovitev OF

27.4.2017 | 09:00

Pohod „Novo mesto v žici“ leta 2015 (Foto: arhiv DL)

Slovenija se z današnjim dnevom upora proti okupatorju spominja ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF), ki je bila osrednja odporniška organizacijo Slovencev v drugi svetovni vojni. V uradu predsednika republike so na prazničen dan odprli vrata obiskovalcem, v nekaterih občinah so proslave in spominski pohodi.

Državna proslava ob letošnjem dnevu upora proti okupatorju je bila že v sredo zvečer v Delavskem domu Trbovlje. Vloga slavnostnega govornika je pripadla predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu. Poudaril je, da svoboda ni dana, ampak izbojevana. Ko svoboda je, pa je treba zanjo prevzeti tudi odgovornost. Tako moramo tudi z državo ravnati odgovorno, je dodal.

Izpostavil je številne zglede, kako smo se zoperstavili tistim, ki so nam svobodo hoteli vzeti. Obenem pa ocenil, da se upravičeno zdi, da nam je preboj v mednarodno skupnost vzel zalet. Kot da ne bi niti opazili, kdaj smo svojo nekdanjo upornost začeli nadomeščati s sprijaznjenostjo s pogoji, ki jih postavljajo drugi.

V svojem sporočilu je izpostavil tudi temeljnost človekovih pravic, ki nam dajejo moč, da se postavimo pokonci in upremo.

Sicer bo danes obiskovalce predsedniške palače ob državnem prazniku in 76. obletnici ustanovitve OF nagovoril predsednik republike Borut Pahor. Ogledati si bo mogoče tudi kratek kulturni program. Pred predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Kot gostje se bodo prireditve udeležili člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Tudi v nekaterih občinah se obeta živahno dogajanje. Na pohod so med drugim povabili v Novem mestu, kjer bo zaključna proslava ob 11. uri na Muzejskih vrtovih.

Osvobodilno fronto slovenskega naroda so ustanovili 26. aprila 1941, na dan, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru. Vsaj dve desetletji po vojni je veljalo, da je bil ustanovni sestanek v ljubljanski vili industrialcev Vidmar dan pozneje, zato tudi izbira 27. aprila za praznik - do leta 1991 dneva OF, nato pa dneva upora proti okupatorju.

V OF ni bilo nobene predvojne stranke, pač pa so vanjo vstopali politični disidenti in frakcije dotedanjih strank obeh političnih taborov. Skupine so se razlikovale svetovnonazorsko, po politični preteklosti in tudi velikosti. Odločilno vlogo v OF so ves čas imeli komunisti, čeprav jih je bilo le okoli 1000. Bili pa so zaradi dveh desetletij ilegalnega delovanja najbolj usposobljeni za delovanje v okupaciji.

Leta 1942 je v OF potekal notranji boj za formalno organizacijsko prevlado. Že spomladi so bili na preizkušnji odnosi med komunisti in krščanskimi socialisti, spopad za vodilno vlogo pa se je končal v začetku marca 1943 s podpisom t. i. dolomitske izjave. V njej so se vse ustanovne skupine strinjale, da so "glede vseh temeljnih vprašanj istovetne s stremljenji Komunistične partije Slovenije (KPS)".

Slovenski komunisti so nalogo organiziranja oboroženega odpora proti okupatorjem dobili od politbiroja Komunistične partije Jugoslavije. Oborožen odpor so začeli pripravljati mimo OF.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (6) 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni ah na 27.4.1941, če smo bolj natančni dan prej je bila ustanovljena Proti imperjalistična fronta napirjena proti angležom francozom skratka nasprotnikom nemcev!!! 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Leljačina ah, kaj, to je malenkost v primerjavi z domobransko mielnostjo, izraženo v reviji Slovensko domobranstvo št.2 z dne 17.VIII. 1944, ki pravi: " Velika ura nove Evrope in novega socializma se bliža. Socialna politika nemške države potrjuje, da bo Adolf Hitler uresničil pravi socializem v vsej Evropi. Za dosego tega visokega cilja morajo biti pozvane v delo vse sile orožja in dela. Vsi evropski narodi, ki se danes bore za svoj obstoj in za nemško državo, se borijo tudi za pravi socializem in Evropo bodočnosti. " Zanimiv je tudi odnos do Američanov in Britancev. Takole je zapisano v tej isti številki : " Tudi plutokrati v Angliji in Ameriki, židovski svetovni bankirji, ki stoje za Churchillom in Rooseveltom, vedo, da jim bo z zmago mlade Evrope odbila zadnja ura. Oni vedo, da se bo tudi delovno ljudstvo v Angliji in Ameriki dvignilo proti gospodstvu zlata, ko bodo zaznali srečo evropskih narodov. " KAKO "DOMOLJUBEN" ZAPIS! Kot da ga je spisal sam Goebels :-))! Benti sveca, zdej pa trobite o nekem domoljubju!! 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Leljačina Naj še dodam : iz citiranih besedil je jasno razvidno, proti komu in za koga so se borili izmečki slovenskega naroda! Povsem razumčjivo je torej, čemu in zakaj so jih ti " plutokratski" zahodnjaski vrnili v domovino v odstrel ! 3h nazaj (2) (2) (2)(2) Oceni Jan Jasno je ja, da so klali Slovence, celo iz svojih vrst, če se niso strinjali s (krvavo) rdečo revolucijo in z vstopom v balkanski kotel, ki se je izkazal za daleč najslabšo odločitev slovenskega naroda v zgodovini. Res bravo. Na to je res vredno ohranjati spomin in vihrati z zastavo z okupatorsko rdečo zvezdo. Bravo. 2h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni iz partizanske druzine da lahko naši anti-imperialisti danes slavijo dan OF je bila potrebna izdatna pomoč imperialistov 1h nazaj Oceni jp Jan, ko so pa sodelavci okupatorja(veš kateri) izvajali poboje, klanja, izdajanja Slovencev, ki so mislili drugače, je pa vredu ne. Preglej samo prijavljene komentatorje