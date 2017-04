Osumljenca februarskega napada pri Podbočju ostajata v priporu

27.4.2017 | 12:10

29-letni Martin Kovač iz Žabjeka v Podbočju je napad snemal. (Foto: arhiv, J. A.)

Krško - Osumljenima napada na 26-letnika pri Podbočju 13. februarja je sodišče v Krškem pripor podaljšalo še za 15 dni. Sprva so ga podaljšali za 45 dni. Tožilstvo je sicer že prvič predlagalo podaljšanje pripora za dva meseca. Napadeni 26-letnik je dan po pretepu umrl, za zdaj sta osumljena povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom.

Prvič podaljšani pripor bi osumljenima sicer potekel v četrtek. Na krškem tožilstvu pa so za STA pojasnili, da lahko senat okrožnega sodišča po vnovičnem predlogu tožilstva pripor podaljša še za 15 dni.

Po podatkih sodišča je sicer preiskava končana, za omenjeni primer pa so naročili izvedensko psihološko in psihiatrično mnenje.

Policija je sicer v noči z 12. na 13. februar prijela več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju Facebook. Policisti so zagnali akcijo preverjanja in 13. februarja okoli 4. ure zjutraj v okolici Podbočja v Občini Krško našli hudo pretepenega 26-letnega moškega, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v UKC Ljubljana.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so kmalu prijeli osumljenca napada, stara 20 in 29 let, in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let.

Ker je dan po napadu žrtev umrla, je tožilec očitano kaznivo dejanje prekvalificiral v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. Očitajo jima tudi neupravičeno slikovno snemanje, za kar je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem so poudarili, da to "še ne pomeni, da bo takšna kvalifikacija tudi v obtožbi", saj se dejansko stanje po preiskavi lahko spremeni. Kdaj bo sodna obravnava, pa ni mogoče predvideti, so še dodali na tožilstvu.

M. K.