Zaradi dežja nekateri vodotoki že naraščajo; mokro tudi prihodnje dni

27.4.2017 | 10:40

Slika je ilustrativna. (Foto: M. Ž.)

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so ponoči in zjutraj močno narasle reke v zgornjem Posočju in v porečju Save Bohinjke, čez dan pa bodo še naraščale. Popoldan in v noči na petek bodo močneje narasle tudi reke v porečjih Savinje, Dravinje in Kolpe ter Sava v srednjem toku. Padlo bo sicer od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter.

V zgornjem Posočju so pričakovana razlivanja rek in manjših vodotokov na območjih vsakoletnih poplav, zlasti v porečju Save Bohinjke pa lahko reke poplavijo tudi na nekoliko širšem območju.

V porečjih Savinje, Dravinje in Kolpe ter Save v srednjem toku so možna razlivanja na območjih vsakoletnih poplav. Ob močnejših nalivih so možna tudi razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov drugod po državi, zlasti v hribovitih delih severne, severovzhodne in osrednje Slovenije. Poplavi lahko tudi Bohinjsko jezero. opozarjajo na Arsu.

Ob večerni plimi, med 21. in 23. uro, bo povišana tudi gladina morja ob slovenski obali. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.

Od srede do danes zjutraj je sicer na širšem območju Julijskih Alp padlo od 70 do 200 litrov padavin na kvadratni meter, drugod manj, na vzhodu še nič.

Predvidena količina padavin od danes zjutraj do konca padavin bo v hribovitem in goratem svetu južne, zahodne in severne Slovenije še od 80 do okoli 200 litrov na kvadratni meter, drugod večinoma od 40 do 80 litrov na kvadratni meter. Meja sneženja bo danes nad 2000 metrov, v petek pa med 1500 in 1800 metri.

Danes bo oblačno in čez dan deževno. Najmanj dežja bo na vzhodu ob meji s Hrvaško, kjer bo začelo močneje deževati šele zvečer ali ponoči. Padavine bodo v petek čez dan oslabele in povsod ponehale šele zvečer.

V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bo zjutraj še nastala megla.

M. K.