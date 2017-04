Pred dnevom upora proti okupatorju v znamenju kulture

27.4.2017 | 14:00

Semič - Zveza borcev za vrednote NOB Semič, semiška občina in Kulturni center Semič so na predvečer dneva upora proti okupatorju pripravili prireditev. Prisotne je pozdravila županja Polona Kambič, slavnostna govornica pa je bila dr. Jožica Jožef Beg, ki je v govoru posebno pozornost namenila kulturnim delavcem. Na slovesnosti se je predstavil tudi Neil Churches iz avstralskega Melbourna, ki se je odločil prehoditi pot, imenovana Vranov let, ki jo je med drugo svetovno vojno s Štajerske v Belo krajino prehodil njegov oče.

V pogovoru z Roso Mohar so se predstavili Jožica Kapele, Franc Umek, Vesta Vanell in Lojze Podobnik, štirje izmed 17 pesnikov, ki so objavili pesmi v zbirki Vonj po rdečem, ki jo je izdalo kulturno-politično društvo Komunist iz Vinice. V preddverju Kulturnega centra pa so odprli razstavo Helene Konda Grafiti na Slovenskem med drugo svetovno vojno, ki veljajo za prve moderne grafite na Slovenskem.

V kulturnem programu so nastopili Godba na pihala Semič, mladinski pevski zbor OŠ Semič, harmonikar Luka Kambič, duet Aljoša in Toni Plut ter pevec, skladatelj in pesnik Sergej Čas.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

