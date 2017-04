FOTO: Lepa beseda odpira vsa vrata

27.4.2017 | 17:00

Brežice - V torek je Ekonomska in trgovska šola Brežice svoj pouk pričela v dvorani MC Brežice z izjemno predstavo »Lepa beseda odpira vsa vrata« v izvedbi članov Ekološko – kulturnega društva iz Maribora, v katerega se združujejo različni pedagoški delavci z namenom izboljšati svet. Pripravljajo poučne in zanimive predstave, ki na zabaven in prisrčen način učijo mlade strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in boljše komunikacije s ciljem osveščanja o zdravem življenjskem slogu in razvijanja načel trajnostnega razvoja družbe.

Zgodba Lepa beseda odpira vsa vrata je postavljena v našo soseščino in nosi s seboj vse težave in lepote raznolikosti sveta ter mlademu človeku na prikupen, naraven in globok način predstavi lepoto različnosti kultur, ras, religij, spolov, navad. Celotna zgodba predstavi možnost izgraditve sveta brez nasilja in pokaže, kako lahko lepa beseda povsod najde svoj prostor in pomaga graditi bolj ljubeče in spoštljive medsebojne odnose.

Po predstavi so se dijaki v svojih učilnicah z igralci še pogovorili o tematiki in predstavili tudi svoje poglede in misli o tem, kako pomembno je danes znati dobro komunicirati, saj lepa beseda res odpre marsikatera vrata.

Metka Galič

Foto: Metka Galič

