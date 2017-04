Noč knjige povezuje

27.4.2017 | 15:30

Letos se je projektu Noč knjige, ki poteka že vrsto let po vsej Sloveniji, pridružila tudi OŠ Dragotina Ketteja. Skupina učencev posebnega programa je obiskala Knjižnico Mirana Jarca, si ogledala priložnostno razstavo, čitalnico in dragocene knjige. Nato so se odpravili k sosedom na OŠ Drska, kjer so jih že nestrpno čakali učenci 2. razreda. Po spoznavnih igrah so se z malimi prijatelji vrnili na našo šolo. Popoldne so preživeli v skupnem druženju – brali so knjige, risali najboljše prijatelje, izdelovali bralna znamenja, pisali s skrivnostno pisavo, … Med dejavnostmi so se pogovarjali in si pomagali, pa tudi veliko zabavali in smejali. Po večerji so si skupaj ogledali film o deklici Matildi, ki je zelo rada brala, nato pa v šolskem internatu zaspali. Po tako prijetnem dnevu so gotovo sanjali kaj lepega.

Takšna druženja bogatijo vse udeležence, saj se spoznavamo na drugačen način, se učimo sodelovanja, spoštovanja drugačnosti, stkemo pa tudi nova prijateljstva.

Damijana Karlič, OŠ Dragotin Kette

