Nogometni stadion z novo razsvetljavo

27.4.2017 | 17:00

Ivančna Gorica - Včeraj je bilo v Ivančni Gorici še posebej slovesno, saj so prvič zažareli reflektorji, ki osvetljujejo glavno nogometno igrišče. Tako za nogometni klub kot Ivančno Gorico je to velika pridobitev, saj bo na osrednjem igrišču možno igrati tudi tekme v večernih terminih. Čast premierne tekme pod novo pridobitvij, je pripadala domači članski ekipi in vrstnikom iz Kolpe, so sporočili iz ivanške občine.

Še pred začetkom tekme je potekala krajša slovesnost prižiga nove razsvetljave na nogometnem stadionu. Ob številnih gledalcih na tribuni sta reflektorje z odštevanjem na centralnem nogometnem igrišču prižgala župan Dušan Strnad in predsednik Nogometnega kluba Ivančna Gorica Rafael Koren. Slednji se je v nagovoru za posluh in podporo zahvalil občini in dodal, da ima njihov klub 300 članov.

Župan Strnad je ob prižigu dejal, da je nogomet v ivanški občini šport, ki se ponaša z dolgo tradicijo, je pa v vsej svoji bogati zgodovini imel tudi vzpone in padce: »Trenutno lahko rečemo, da smo na vrhu po številu mladih, ki se ukvarjajo z nogometom. Današnja investicija je vsekakor dobrodošla in bo pripomogla k še večjemu razvoju nogometa v naši občini. Vsem v klubu želim, da bi vam nova pridobitev služila namenu, mladim pa čim več ur treninga in športnih uspehov na tem sodobnem igrišču«.

Sledila je tekma 3. slovenske lige – center med domačo ekipo NK Ivančna Gorica in NK Kolpa. V uvodnih minutah so povedli gostje, a se je rezultat hitro obrnil v prid ivanških risov. Po devetdesetih minutah zanimive predstave so slavili domačini z rezultatom 4:1.

Razsvetljava nogometnega stadiona je izvedena tako, da je dosežena čim večja enakomernost osvetljenosti, za igranje nogometa na nivoju druge nogometne lige v skladu z zahtevami Nogometne zveze Slovenije, so še zapisali v sporočilu za javnost. Reflektorji so nameščeni na štirih dvajsetmetrskih stebrih, na vsakem pa je po osem reflektorjev, ki so razporejeni na ustrezne konzole s po dvema linijama na konzolo.

Vrednost projekta je znašala slabih 82.600 evrov z DDV. Občina je s pojektom uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je k investiciji prispevalo okoli 39.300 evrov. Dela je izvedlo podjetje Eltim d.o.o. iz Krke, ki ga je občina izbrala na podlagi javnega naročila.

M. M., foto: Gašper Stopar

