Mladi čebelarji za svoje čebelice posadili lipo

27.4.2017 | 19:30

Krško - Pri šolskem čebelnjaku osnovne šole Jurija Dalmatina Krško so včeraj dopoldne mladi čebelarji (krožkarji) pod vodstvom mentorice Suzane Pacek in ravnateljice Valentine Gerjevič posadili lipo, ki jo je šola prejela od čebelarske zveze v okviru projekta spodbujanja sajenja medovitih rastlin.

Pri sajenju lipe so bili navzoči čebelarji ČD Krško, ki se v občini Krško zavzemajo za tovrstne akcije in spodbujajo sajenje avtohtonih medovitih rastlin na javnih površinah, je sporočil čebelar Miran Vigrin.

Ravnateljica Valentina Gerjevič je ob tej priložnosti izrekla zahvalo mentorici Suzani za trud, ki ga vlaga v vzgojo in izobraževanje mladih čebelarjev, in poudarila zelo dobro sodelovanje čebelarskega društva Krško in omenjene šole.

Druženje z mladimi čebelarji ob šolskem čebelnjaku je bilo prijetno za mlajše in starejše, prav tako je bilo prijetno opazovanje čebelic, ki so kljub pozebi, ki je prizadela območje Posavja, pridno opravljale svoje delo, je še dodal Vogrin.

M. M., foto: ČD Krško

Galerija